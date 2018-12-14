Пентагону не до шуток: посол США напрасно раскритиковал Ту-160

Ту-160 в Перелет российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Венесуэлу оказался очень болезненно воспринят политическим истеблишментом США . Вначале госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал действия ВКС России , а затем американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские ракетоносцы "музейными экспонатами". При этом он забыл упомянуть, что Ту-160 на несколько лет моложе американского аналога B-1В Lancer.

Между тем Пентагон отнесся к появлению пары "Белых Лебедей" со всей серьезностью. Как сообщает интернет-издание Washington Free Beacon, американские военные намерены "пристально следить" за Ту-160 из-за их способности запускать новые крылатые ракеты, которые могут нести ядерные заряды.

Марк Шнайдер , бывший чиновник Пентагона, отметил — российские военные имеют боевой опыт применения Ту-160 в Сирии . Напомним, что 17 ноября 2015 года самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-160 нанесли ракетные удары по нескольким целям в провинциях Идлиб и Алеппо. Стратегические ракетоносцы произвели запуск 34 крылатых ракет. В ходе операции "стратеги" успешно преодолели 6566 километров и нанесли точные удары. Он также напомнил, что Ту-160 проходят серьезную модернизацию в результате чего их эффективность, как ожидается, вырастет в несколько раз.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ неоднократно указывали на приимущества Ту-160.

Так, американский журнал The National Interest сообщал, что в ходе модернизации "Белый лебедь" получит новые бортовые системы, комплекс РЭБ и двигатель НК-32-02. По существу — это будет новый самолет со старым планером.

"Несмотря на значительные изменения в электронной "начинке", самолет сохранит свое главное предназначение. Это стратегический бомбардировщик ядерного сдерживания и, в отличие от малозаметных американских В-2 или В-21, он имеет другой козырь — молниеносная быстрота и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Причем последний фактор — стратегические крылатые ракеты — станет козырем и для ожидаемого передового бомбардировщика ПАК ДА", — отметил в своей статье один из авторов NI Дэйв Маджумдар.

Еще один автор журнала, Майкл Кофман , тоже высоко оценил "Белого лебедя".

"Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными", — писал он.

В прошлом году журналисты немецкого еженедельника Foсus сообщали, что российские сверхзвуковые Ту-160 не только быстрее американских бомбардировщиков B1-B, но и могут совершать перелеты на более длинные дистанции.