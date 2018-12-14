Пентагону не до шуток: посол США напрасно раскритиковал Ту-160 

Перелет российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу оказался очень болезненно воспринят политическим истеблишментом США. Вначале госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал действия ВКС России, а затем американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские ракетоносцы "музейными экспонатами". При этом он забыл упомянуть, что Ту-160 на несколько лет моложе американского аналога B-1В Lancer.
Между тем Пентагон отнесся к появлению пары "Белых Лебедей" со всей серьезностью. Как сообщает интернет-издание Washington Free Beacon, американские военные намерены "пристально следить" за Ту-160 из-за их способности запускать новые крылатые ракеты, которые могут нести ядерные заряды.
Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, отметил — российские военные имеют боевой опыт применения Ту-160 в Сирии. Напомним, что 17 ноября 2015 года самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-160 нанесли ракетные удары по нескольким целям в провинциях Идлиб и Алеппо. Стратегические ракетоносцы произвели запуск 34 крылатых ракет. В ходе операции "стратеги" успешно преодолели 6566 километров и нанесли точные удары. Он также напомнил, что Ту-160 проходят серьезную модернизацию в результате чего их эффективность, как ожидается, вырастет в несколько раз.
Напомним, что ранее зарубежные СМИ неоднократно указывали на приимущества Ту-160.
Так, американский журнал The National Interest сообщал, что в ходе модернизации "Белый лебедь" получит новые бортовые системы, комплекс РЭБ и двигатель НК-32-02. По существу — это будет новый самолет со старым планером.
"Несмотря на значительные изменения в электронной "начинке", самолет сохранит свое главное предназначение. Это стратегический бомбардировщик ядерного сдерживания и, в отличие от малозаметных американских В-2 или В-21, он имеет другой козырь — молниеносная быстрота и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Причем последний фактор — стратегические крылатые ракеты — станет козырем и для ожидаемого передового бомбардировщика ПАК ДА", — отметил в своей статье один из авторов NI Дэйв Маджумдар.
Еще один автор журнала, Майкл Кофман, тоже высоко оценил "Белого лебедя".
"Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными", — писал он.
В прошлом году журналисты немецкого еженедельника Foсus сообщали, что российские сверхзвуковые Ту-160 не только быстрее американских бомбардировщиков B1-B, но и могут совершать перелеты на более длинные дистанции.