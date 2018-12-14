Северный флот РФ открыл 12 новых островов

В ходе экспедиций военные гидрографы смогли нанести на карты 12 новых островов. Их общая площадь не так уж и мала — она превышает площадь княжества Монако

«По итогам арктических гидрографических экспедиций, выполненных в 2015-2018 годах, был подготовлен и передан в Русское географическое общество подробный отчёт. В нём отражены итоги экспедиционной деятельности, в ходе которой гидрографами Северного флота были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из проведённых экспедиций было обнаружено и исчезновение острова Перламутровый (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако», — цитирует РИА «Новости» командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова

Адмирал отметил, что один из остров близ архипелага Новая Земля был открыт при помощи школьников, ранее обнаруживших здесь сушу в ходе изучения спутниковых снимков. Гидрографы флота в ходе экспедиции подтвердили, что ранее неизвестный остров там действительно есть.

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