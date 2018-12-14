Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зелёные береты» умирают от рук «морских котиков» 

News.ru 1 час назад
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press
Преступления, совершаемые американскими спецназовцами во время операций за границей и на родине, — убийства, сексуальное насилие, контрабанда наркотиков и оружия — заставили Пентагон задуматься об ужесточении контроля за бойцами сил спецназначения. В то же время, полагают ветераны, постоянно следить за всеми спецназовцами, особенно действующими в «горячих точках», невозможно, и преступления, вероятно, будут совершаться «Зелёными беретами», «Морскими котиками» и другими бойцами элитных подразделений и в дальнейшем.
Начальник Главного управления войск спецназначения минобороны США (USSOCOM, ведомство объединяет силы СпН четырёх видов американских ВС) генерал-майор Раймонд Томас разослал электронные письма коллегам по ведомству. В тексте он призвал спецназовцев задуматься о вопросах этики и культуры, сообщает Newsweek. Офицер с сожалением констатирует подрыв доверия к американскому спецназу после серии обвинений бойцов в преступлениях.
«Доверие… к американским вооружённым силам, к нашей стране является нашей ценной валютой в специальных операциях… Мы торгуем этим доверием каждый день, — цитирует Newsweek Томаса. — Долгие годы мы стремились заслужить это доверие. Мы не допустим, чтобы непростительные и предосудительные нарушения этого доверия подорвали десятилетия почётного служения и командной работы USSOCOM».
К электронному письму Томас приложил записку с инструкцией для американских спецназовцев.
«Всегда сохраняйте бдительность. Не допускайте, чтобы чувство гнева, желание личной выгоды омрачали ваш разум. Помните, что говорил министр обороны Джеймс Мэттис: никогда не выходите за этические рамки».
В 2018 году три «зелёных берета» из 7-й группы Сил СпН, базирующейся во Флориде, совершили несколько громких преступлений. В апреле по обвинению в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками (7 и 11 лет) был арестован старший сержант Уильям Мрозек. Он регулярно насиловал девочек в течение двух недель, передаёт Army Times, ссылаясь на показание потерпевших. Тогда же в апреле был арестован другой боец подразделения, 32-летний Дерек Мак Кинли — во время семейной ссоры он застрелил свою жену. В отличие от Мрозека, отрицающего свою вину, МакКинли сам позвонил в полицию и сознался в убийстве, информирует флоридский телеканал WJHG-TV. В августе попал за решётку мастер-сержант Дэниэль Гуд — по обвинению в организации контрабанды кокаина из Колумбии. По версии следствия, он создал схему перевозки из Латинской Америки в США нескольких партий наркотика общим весом около 40 кг (90 фунтов), отмечает Army Times. Американские «Зелёные береты» в Колумбии помогают местным силовикам охранять нефтепроводы и бороться с наркокартелями и повстанцами-коммунистами.
Широкий резонанс получило и другое дело. В июне 2017 года в столице Мали был задушен офицер элитного подразделения «Зелёных беретов» старший сержант 3-й группы сил СпН Лорен Мельгар. По подозрению в убийстве были арестованы и впоследствии осуждены двое его товарищей по оружию — бойцы подразделения Seal Team 6 («Морские котики»), сообщает издание The Daily Beast. Мельгар — прославленный офицер, дважды побывавший в боевых командировках в Афганистане, уличил «флотских» коллег в контрабанде оружия и наркотиков и собирался вывести их на чистую воду. Убийцы, сами доставившие тело Мельгара в военный госпиталь, рассказали, что перед смертью старший сержант был пьян и «вёл себя неадекватно», но экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови. Это вызвало подозрение у следователей.
Кроме того, до сих пор продолжается судебный процесс над 19-летним Эдвардом «Эдди» Галлахером. «Морской котик» обвиняется в том, что в 2017 году вместо того, чтобы оказать первую помощь раненному военнопленному бойцу «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Ираке, он, наоборот, добил его. По тому же делу проходит командир взвода Галлахера лейтенант Джейкоб «Джейк» Портье. Ему ставят в вину преднамеренное сокрытие преступления своего подчинённого. По информации Navy Times, Галлахер полностью отрицает свою вину, обвиняет следователей в грубом нарушении его прав и нанял команду адвокатов.
Сообщения о преступлениях, совершаемых военнослужащими подразделений, подведомственных USSOCOM, скорее всего, заставит военное командование более пристально следить за спецназовцами, отмечает Newsweek пожелавший остаться неизвестным ветеран спецназа Корпуса морской пехоты.
«Несмотря на все меры контроля и проверки, полностью контролировать бойцов будет трудно, — добавляет он. — Особенно сложно осуществлять контроль за подразделениями, выполняющими миссии в отдалённых горячих точках».
News.ru: последние новости
Российские Ту-160 обследовали акваторию Карибского моря Американцы боятся «Мёртвую руку» России Порошенко призвал освободить украинских моряков просто так
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна392
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева34
ЕС принял решение по керченскому инциденту572
«Русфонд» отказался списывать долг семьи Фриске24
Москвичи посинеют от холода105
Новости партнеров
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение