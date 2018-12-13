NI представил сценарий неядерной войны НАТО против России

В такой войне противники могут задействовать бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки вдоль северной границы Европы, говорится в материале. Как отмечает журнал, война по такому сценарию могла вспыхнуть между НАТО и СССР 30-40 лет назад.

В конфликте Россия, скорее всего, задействует Северный флот, его ракеты могут быть задействованы для нанесения удара по целям на суше, говорится в материале. Крылатые ракеты, базирующиеся на Кольском полуострове, могут быть запущены для нанесения удара по уязвимым участкам на территории Норвегии. Российские бомбардировщики с военной базы вблизи северного полярного круга могут быть также задействованы против тыла НАТО, добавляет журнал.

Тем не менее, победу в конфликте авторы нового исследования прочат Североатлантическому альянсу.

«Россия уязвима перед полностью мобилизованной морской мощью НАТО», — заключают авторы.

Отмечается, что защита НАТО должна быть направлена на обеспечение безопасности морских путей, с тем чтобы войска и снабжение могли безопасно пересечь Атлантический океан из Северной Америки.