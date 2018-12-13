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NI представил сценарий неядерной войны НАТО против России 

Газета.ру + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Следующий неядерный вооруженный конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией может состояться в балтийском регионе, такие выводы сделали в исследовательском центре Human Security Centre (HSC). Об этом пишет американский журнал The National Interest.
В такой войне противники могут задействовать бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки вдоль северной границы Европы, говорится в материале. Как отмечает журнал, война по такому сценарию могла вспыхнуть между НАТО и СССР 30-40 лет назад.
В конфликте Россия, скорее всего, задействует Северный флот, его ракеты могут быть задействованы для нанесения удара по целям на суше, говорится в материале. Крылатые ракеты, базирующиеся на Кольском полуострове, могут быть запущены для нанесения удара по уязвимым участкам на территории Норвегии. Российские бомбардировщики с военной базы вблизи северного полярного круга могут быть также задействованы против тыла НАТО, добавляет журнал.
Тем не менее, победу в конфликте авторы нового исследования прочат Североатлантическому альянсу.
«Россия уязвима перед полностью мобилизованной морской мощью НАТО», — заключают авторы.
Отмечается, что защита НАТО должна быть направлена на обеспечение безопасности морских путей, с тем чтобы войска и снабжение могли безопасно пересечь Атлантический океан из Северной Америки.
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