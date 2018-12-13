«Смазка для штыка»: какие войска НАТО самые слабые

Североатлантический альянс — масштабный союз 29 стран Северной Америки и Европы. Однако несмотря на внушительное представительство лишь несколько армий блока можно назвать по-настоящему боеспособными.

Переоценка ценностей

После окончания холодной войны началось постепенно сокращение сил Североатлантического альянса в Европе, особенно этот процесс стал заметен с распадом Советского Союза. Фактически развалившиеся вооруженные силы РФ уже не воспринимались НАТО, как серьезная угроза. Уменьшалась численность не только личного состава Альянса, но и военной техники.

На сегодняшний момент в Европе фактически не осталось ни одного танка «Абрамс» и штурмовика A-10 — все они благополучно отбыли на родину в США . Однако судя по последним тенденциям Соединенные Штаты, на которые приходится свыше 30% совокупной боевой мощи НАТО, в любой момент могут нарастить военное присутствие в Европе.

Речь в первую очередь идет о странах Восточной Европы ( Польша и Прибалтика), которые постоянно заявляют о «российской военной угрозе». Закупая вооружение и технику и проводя учения, они дают понять, что совместными усилиями Альянса способны отразить любую агрессию с Востока. В Литве оказались так напуганы укреплением мощи России, что вернули всеобщую воинскую повинность.

Франция и Крупные страны-члены НАТО, такие как Германия Великобритания сегодня больше заняты внутренними проблемами и не горят желанием увеличивать свое присутствие в Альянсе. Об этом, к примеру, свидетельствует их роль на Ближнем Востоке, куда они направляют мизерные контингенты вооруженных сил и совершенно не собираются там воевать.

Даже американцы, чья вовлеченность в Альянс несопоставима с другими его членами, последнее время проявляют все больше инертности к геополитическим вызовам. Сугубо военные инструменты борьбы с потенциальными угрозами все чаще сменяются административными. О трансформации традиционных ценностей НАТО свидетельствует и смещение его интересов в сторону борьбы с терроризмом, киберпреступностью и пиратством.

После «Крымской весны» 2014 года европейские члены НАТО все же демонстрируют намерение увеличивать свои расходы на оборону. Так, совокупный оборонный бюджет НАТО в 2017 году составил рекордные 946 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом он вырос на 4,3%.

Насколько это сказывается на силе стран, входящих в блок? По данным Global Firepower, только пять членов Альянса (США, Великобритания, Германия, Италия и Турция) входят в десятку наиболее боеспособных армий планеты. Есть в НАТО и откровенно «слабые звенья».

Исландия

Исландия — это единственный член НАТО, не имеющий своей армии. Все военизированное формирование островного государства заключено в береговой охране: 130 человек личного состава, три патрульных корабля, один патрульный катер, один самолет и три вертолета. Тем не менее с 2015 года Исландия в числе участников программы НАТО «Решительная поддержка», проводящейся в Афганистане. На нее исландцы направили целых двух полицейских.

По соглашению с США безопасность Исландии обеспечивают вооруженные силы заокеанской державы, но без постоянного размещения своего контингента на острове. По сути Исландия выступает в роли непотопляемого авианосца НАТО. Вклад Исландии в совокупный бюджет Альянса самый маленький среди всех стран участниц соглашения и составляет менее 0,05%.

Люксембург

Вооруженные силы Люксембурга, не считая Исландии, наиболее слабые в Североатлантическом альянсе. Это государство самое маленькое в блоке и второе с конца после Исландии по численности населения (чуть больше 600 тысяч). Люксембург не имеет ни военно-воздушных сил, ни военного флота, а общая численность наземных войск составляет 900 человек. Тем не менее на военный бюджет власти Великого Герцогства ежегодно выделяют $370 млн Основная роль сухопутных сил Люксембурга во главе с Верховным главнокомандующим, Великим Герцогом, наряду с полицией и жандармерией поддерживать общественный порядок. Однако судя по социально-экономической ситуации в стране работы у них совсем нет.

Латвия

Численность вооруженных сил Латвии 5 700 человек, кроме сухопутных сил там есть авиация и флот, хотя их представительство более чем скромное. ВМС Латвии насчитывают 750 человек, ВВС — всего 250. Военные расходы в Латвии ($400 млн) больше, чем в Люксембурге, однако и с этим показателем она уступает своим соседям — Эстонии, где население на 1 миллион меньше ($497 млн) и Литве ($630 млн).

Латвия вынуждена просить военную помощь у более сильных членов Альянса, как в живой силе и техники, так и в деньгах. На последнем саммите НАТО было объявлено, что до 2021 года вложение в обороноспособность Латвии составит 71 млн евро. Также Альянс принял решение, что от потенциальной угрозы со стороны России Латвию будет защищать Канада.

Впрочем, канадские военные в составе 445 человек подразделения «Томагавк» должны составить лишь ядро многонационального батальона, где наряду с заокеанскими бойцами окажутся представители Италии, Албании, Польши и Словении. Это будет самое крупное за последнее десятилетие присутствие вооруженных сил Канады в Европе.

Албания

Последние 30 лет Албания была последовательным сторонником американской военной политики в Европе и на Ближнем Востоке. В 2009 году она стала полноправным членом НАТО и сегодня принимает активное участие в миссиях НАТО в Боснии, Афганистане и Ираке.

Военные расходы Албании довольно скромные, в среднем они не превышают $200 млн Хотя недавно Парламент Албании заявил о намерении довести оборонный бюджет страны до 1,25% от ВВП вместо нынешних 1,17%. Однако нужно учитывать, что затеянные 10-летние военные реформы Албании финансируются преимущественно Пентагоном

Сегодня численность вооруженных сил Албании немногим больше 14 тыс. человек. Они включают в себя Бригаду Быстрого Реагирования, Десантно-диверсионный Полк, Морскую Бригаду и Воздушную Бригаду. По результатам реформ албанские власти намерены довести военный контингент до 30 тысяч., однако, по мнению специалистов, вряд ли это сильно повысит боеспособность страны.