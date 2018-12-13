Североатлантический альянс — масштабный союз 29 стран Северной Америки и Европы. Однако несмотря на внушительное представительство лишь несколько армий блока можно назвать по-настоящему боеспособными.
Переоценка ценностей
После окончания холодной войны началось постепенно сокращение сил Североатлантического альянса в Европе, особенно этот процесс стал заметен с распадом Советского Союза. Фактически развалившиеся вооруженные силы РФ уже не воспринимались НАТО, как серьезная угроза. Уменьшалась численность не только личного состава Альянса, но и военной техники.
На сегодняшний момент в Европе фактически не осталось ни одного танка «Абрамс» и штурмовика A-10 — все они благополучно отбыли на родину в США. Однако судя по последним тенденциям Соединенные Штаты, на которые приходится свыше 30% совокупной боевой мощи НАТО, в любой момент могут нарастить военное присутствие в Европе.
Речь в первую очередь идет о странах Восточной Европы (Польша и Прибалтика), которые постоянно заявляют о «российской военной угрозе». Закупая вооружение и технику и проводя учения, они дают понять, что совместными усилиями Альянса способны отразить любую агрессию с Востока. В Литве оказались так напуганы укреплением мощи России, что вернули всеобщую воинскую повинность.
Крупные страны-члены НАТО, такие как Германия, Франция и Великобритания сегодня больше заняты внутренними проблемами и не горят желанием увеличивать свое присутствие в Альянсе. Об этом, к примеру, свидетельствует их роль на Ближнем Востоке, куда они направляют мизерные контингенты вооруженных сил и совершенно не собираются там воевать.
Даже американцы, чья вовлеченность в Альянс несопоставима с другими его членами, последнее время проявляют все больше инертности к геополитическим вызовам. Сугубо военные инструменты борьбы с потенциальными угрозами все чаще сменяются административными. О трансформации традиционных ценностей НАТО свидетельствует и смещение его интересов в сторону борьбы с терроризмом, киберпреступностью и пиратством.
После «Крымской весны» 2014 года европейские члены НАТО все же демонстрируют намерение увеличивать свои расходы на оборону. Так, совокупный оборонный бюджет НАТО в 2017 году составил рекордные 946 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом он вырос на 4,3%.
Насколько это сказывается на силе стран, входящих в блок? По данным Global Firepower, только пять членов Альянса (США, Великобритания, Германия, Италия и Турция) входят в десятку наиболее боеспособных армий планеты. Есть в НАТО и откровенно «слабые звенья».
Исландия
Исландия — это единственный член НАТО, не имеющий своей армии. Все военизированное формирование островного государства заключено в береговой охране: 130 человек личного состава, три патрульных корабля, один патрульный катер, один самолет и три вертолета. Тем не менее с 2015 года Исландия в числе участников программы НАТО «Решительная поддержка», проводящейся в Афганистане. На нее исландцы направили целых двух полицейских.
По соглашению с США безопасность Исландии обеспечивают вооруженные силы заокеанской державы, но без постоянного размещения своего контингента на острове. По сути Исландия выступает в роли непотопляемого авианосца НАТО. Вклад Исландии в совокупный бюджет Альянса самый маленький среди всех стран участниц соглашения и составляет менее 0,05%.
Люксембург
Вооруженные силы Люксембурга, не считая Исландии, наиболее слабые в Североатлантическом альянсе. Это государство самое маленькое в блоке и второе с конца после Исландии по численности населения (чуть больше 600 тысяч). Люксембург не имеет ни военно-воздушных сил, ни военного флота, а общая численность наземных войск составляет 900 человек. Тем не менее на военный бюджет власти Великого Герцогства ежегодно выделяют $370 млн Основная роль сухопутных сил Люксембурга во главе с Верховным главнокомандующим, Великим Герцогом, наряду с полицией и жандармерией поддерживать общественный порядок. Однако судя по социально-экономической ситуации в стране работы у них совсем нет.
Латвия
Численность вооруженных сил Латвии 5 700 человек, кроме сухопутных сил там есть авиация и флот, хотя их представительство более чем скромное. ВМС Латвии насчитывают 750 человек, ВВС — всего 250. Военные расходы в Латвии ($400 млн) больше, чем в Люксембурге, однако и с этим показателем она уступает своим соседям — Эстонии, где население на 1 миллион меньше ($497 млн) и Литве ($630 млн).
Латвия вынуждена просить военную помощь у более сильных членов Альянса, как в живой силе и техники, так и в деньгах. На последнем саммите НАТО было объявлено, что до 2021 года вложение в обороноспособность Латвии составит 71 млн евро. Также Альянс принял решение, что от потенциальной угрозы со стороны России Латвию будет защищать Канада.
Впрочем, канадские военные в составе 445 человек подразделения «Томагавк» должны составить лишь ядро многонационального батальона, где наряду с заокеанскими бойцами окажутся представители Италии, Албании, Польши и Словении. Это будет самое крупное за последнее десятилетие присутствие вооруженных сил Канады в Европе.
Албания
Последние 30 лет Албания была последовательным сторонником американской военной политики в Европе и на Ближнем Востоке. В 2009 году она стала полноправным членом НАТО и сегодня принимает активное участие в миссиях НАТО в Боснии, Афганистане и Ираке.
Военные расходы Албании довольно скромные, в среднем они не превышают $200 млн Хотя недавно Парламент Албании заявил о намерении довести оборонный бюджет страны до 1,25% от ВВП вместо нынешних 1,17%. Однако нужно учитывать, что затеянные 10-летние военные реформы Албании финансируются преимущественно Пентагоном.
Сегодня численность вооруженных сил Албании немногим больше 14 тыс. человек. Они включают в себя Бригаду Быстрого Реагирования, Десантно-диверсионный Полк, Морскую Бригаду и Воздушную Бригаду. По результатам реформ албанские власти намерены довести военный контингент до 30 тысяч., однако, по мнению специалистов, вряд ли это сильно повысит боеспособность страны.
Военные реформы сильно тормозит огромное количество устаревших боеприпасов, накопившихся в Албании еще с времен, когда ей помогал Советский Союз. По оценке Министерства обороны, их больше 100 000 тонн. Непочатый край работы в Албании и по модернизации военной инфраструктуры.