Северный флот перевыполнил план боевой подготовки

План боевой подготовки в 2018 году перевыполнен на 10%, всего было проведено более 3,8 тысячи зачетных мероприятий, больше половины из которых — боевые упражнения, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

"В 2018 учебном году Северный флот еще раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана", — сказал Евменов.

По его словам, уходящий год был для флота насыщен событиями боевой и оперативной подготовки, уникальными походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана.

Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы маневрах "Восток-2018", провели ряд специальных учений, отчитывались в рамках инспекторской проверки армии ВВС и ПВО.

"Всего в завершающемся учебном году силами Северного флота было выполнено около 3,8 тысячи зачётных мероприятий боевой подготовки, больше половины из которых — боевые упражнения с практическим применением оружия. В целом план боевой подготовки Северного флота в 2018 году перевыполнен на 10%", — отметил Евменов и добавил, что общая наплаванность подводных лодок превысила запланированные показатели на 36%, а надводных кораблей — на 86%.

Адмирал также отметил, что многие мероприятия боевой подготовки в 2018 учебном году проводились впервые, в частности, масштабный сбор-поход Северного флота с участием 36 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и более 4 тысяч военнослужащих Северного флота.