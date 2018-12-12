Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. Сигнал об условной химатаке был объявлен рано утром. Военнослужащим нужно было надеть противогазы и другие средства защиты, перевести все средства в усиленный режим, выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники. В проверке приняли участие более 8 тыс. военнослужащих", — говорится в сообщении.

К проверке привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, Башкортостане и Удмуртии. Они успешно справились с задачей и получили хорошие оценки.