Министр обороны Эстонии назвал эстонских военных лучшими в мире

Во время встречи в министерстве обороны Луйк поблагодарил военных за службу, отметив, что их работа важна как для людей, проживающих в различных кризисных регионах, так и для Эстонии, поскольку благодаря этому республика поддерживает прочные связи с союзниками по НАТО

"Обретенный в операциях практический опыт имеет неоценимое значение для защиты эстонского государства. Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала", — цитирует Луйка пресс-служба.

По словам министра, ему знакомы многие из военнослужащих, с которыми он недавно встречался во время визита в Афганистан. «Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат — лучший солдат в мире», — заявил Луйк.

Медали участников международных военных операций получили военнослужащие, принимавшие участие в миссиях в Мали, Афганистане, Ираке и на контрольной линии между Израилем и Ливаном. Кроме того, военнослужащие, неоднократно участвовавшие в военных операциях, получили медали, на ленте которых имеется отметка с цифрой, указывающей на количество операций, в которых они участвовали. Наиболее опытные из них участвовали в миссиях в пятый, шестой и девятый разы.