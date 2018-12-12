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В «Юнармию» вступили около 300 тыс. человек в 2018 году 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
Ряды детско-юношеского движения "Юнармия" в 2018 году пополнили около 300 тыс. человек, сообщил в среду начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Одним из важнейших направлений подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотическому воспитанию стало создание всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения "Юнармия", в состав которого вступило 275 413 граждан, в том числе в Западном военном округе — 84 602 человека, а в Москве — 9 064 человека (за 2018 год в Москве в ряды движения вступило 3 544 человека, создано еще 165 отрядов (всего 282), отправлено в войска — 201 человек)", — сказал Бурдинский на брифинге о предварительных итогах осенней призывной кампании 2018 года перед отправкой военнослужащих в научные роты и личным приемом граждан на сборном пункте Москвы.
По его словам, в ходе осеннего призыва в войска уже направлено около тысячи граждан, подготовленных в рядах "Юнармии".
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