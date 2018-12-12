Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съемка

Телеканал «Звезда» публикует кадры взлета истребителя МиГ-35 на форсаже, снятые для нового выпуска программы «Военная приемка».

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять взлет самолета, который был совершен на режиме форсажа практически вертикально.

На кадрах видно, как самолет, оторвавшись от земли резко взлетает вверх, после чего совершает вираж.

Стоит отметить, что ролик подобного взлета истребителя МиГ-29 несколько лет назад набрал в Сети несколько сот тысяч просмотров.

Причина, по которой истребитель способен совершать такой маневр кроется в его тяговооруженности, значение которой составляет 1,09 кгс/кг. Проще говоря, тяга двух двигателей больше, чем вес самолета.

Также в новом выпуске программы «Военная приемка» впервые были сняты кадры полета истребителя с воздуха и посадка на ВПП.

МиГ-35 разработан на базе истребителя МиГ-29. Его отличительной особенностью является новый комплекс бортового оборудования, а также увеличенная полезная нагрузка, дальность полета.

Это позволяет считать МиГ-35 полноценной многофункциональной машиной, которая может вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация самолета состоялась в 27 января 2017 года, в этом же году он был представлен на авиасалоне « МАКС-2017 ».

Более подробную информацию о МиГ-29 и МиГ-35 можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».