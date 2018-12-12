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Новейшие истребители МиГ‐35 показали в полете 

360tv.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Полет новейших истребителей МиГ-35 сняли российские военные. Кадры опубликовал телеканал «Звезда». На видео запечатлены сложные маневры самолета.
Истребители перевозят четыре корректируемые авиационные бомбы. Их калибр составляет 500 килограммов, они обладают головкой самонаведения.
Генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» Илья Тарасенко рассказал о новой системе производства истребителя. Она дает возможность контролировать весь процесс работы: от вопросов с документами до испытаний.
«Самолет состоит из 60 тысяч деталей. Каждая будет иметь свой штрих-код, свое место в этой системе. Мы полностью будем контролировать себестоимость от маленькой гайки до всего самолета», — отметил Тарасенко.
МиГ-35 является истребителем поколения «4++». По характеристикам он максимально близок к транспортникам пятого поколения. МиГ-35 создан на базе истребителя МиГ-29. Отличительная особенность новинки — модернизированный комплекс бортового оборудования, дальность полета и увеличенная полезная нагрузка. МиГ-35 может проводить воздушные бои, а также атаковать наземные цели.
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