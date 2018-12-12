Новейшие истребители МиГ‐35 показали в полете

Полет новейших истребителей МиГ-35 сняли российские военные. Кадры опубликовал телеканал «Звезда» . На видео запечатлены сложные маневры самолета.

Истребители перевозят четыре корректируемые авиационные бомбы. Их калибр составляет 500 килограммов, они обладают головкой самонаведения.

Генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» Илья Тарасенко рассказал о новой системе производства истребителя. Она дает возможность контролировать весь процесс работы: от вопросов с документами до испытаний.

«Самолет состоит из 60 тысяч деталей. Каждая будет иметь свой штрих-код, свое место в этой системе. Мы полностью будем контролировать себестоимость от маленькой гайки до всего самолета», — отметил Тарасенко.

МиГ-35 является истребителем поколения «4++». По характеристикам он максимально близок к транспортникам пятого поколения. МиГ-35 создан на базе истребителя МиГ-29. Отличительная особенность новинки — модернизированный комплекс бортового оборудования, дальность полета и увеличенная полезная нагрузка. МиГ-35 может проводить воздушные бои, а также атаковать наземные цели.