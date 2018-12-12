Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в Баку обсудил со своим азербайджанским коллегой Наджмеддином Садыковым проблемы международной и региональной безопасности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Сообщается, что в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил с рабочим визитом Азербайджан. Герасимов встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым замминистра обороны — начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.