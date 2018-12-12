Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Герасимов обсудил с начальником Генштаба Азербайджана проблемы безопасности 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в Баку обсудил со своим азербайджанским коллегой Наджмеддином Садыковым проблемы международной и региональной безопасности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Сообщается, что в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил с рабочим визитом Азербайджан. Герасимов встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым замминистра обороны — начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям4
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне273
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки151
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Где продырявили «Союз»
Видео
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Другое
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:05
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева
Происшествия Статьи
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
01:58
Google опубликовал видео с итогами года
Интернет Наука и техника
00:40
Драка сотрудников МФЦ попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение