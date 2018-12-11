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«Давка была бешеная»
«Давка была бешеная»

В Совфеде оценили реакцию США на отправку российских Ту-160 в Венесуэлу 

Российская Газета + ещё 17 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Совете Федерации прокомментировали реакцию госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку российский Ту-160 в Венесуэлу пустой тратой государственных средств.
"Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков: на все «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка, я имею в виду, в Сирии", — заявил RT первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Также он подчеркнул, что Помпео поступил некорректно, оценивая работу правительства другого государства.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, заявил, что Помпео просто озвучил свои страхи. «Сколько они размещают средств ПРО и вооруженных сил на территории Польши и Прибалтики — на воре и шапка горит», — отметил Шерин.
В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России, совершив беспересадочный полет с российских аэродромов, приземлились в Венесуэле. Самолеты пролетели более четверти земного шара.
Еще до приземления Ту-160 Washington Free Beacon обнародовало реакцию представителей Пентагона. По их словам, в Вашингтоне будут внимательно следить за Ту-160, поскольку те способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США.
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