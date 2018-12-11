В Совфеде оценили реакцию США на отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

Также он подчеркнул, что Помпео поступил некорректно, оценивая работу правительства другого государства.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , в свою очередь, заявил, что Помпео просто озвучил свои страхи. «Сколько они размещают средств ПРО и вооруженных сил на территории Польши и Прибалтики — на воре и шапка горит», — отметил Шерин.

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России, совершив беспересадочный полет с российских аэродромов, приземлились в Венесуэле. Самолеты пролетели более четверти земного шара.