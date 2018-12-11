Морпехи с доставкой. Зачем России новый экспедиционный корабль

Высадка морской пехоты с боевой техникой на скоростных баржах, прикрытие десанта огнем и руководство операцией без входа в зону действия средств береговой обороны противника — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проект экспедиционного корабля для ВМФ России , который совместит в себе функции авианосца, вертолетоносца, десантного судна и командного пункта. Известно о новом проекте не так много, но, судя по всему, Россия наконец обзаведется собственным универсальным десантным кораблем. О том, для чего строят УДК и какие флоты мира ими располагают, — в материале РИА Новости

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Важность универсального корабля, способного самостоятельно обеспечивать высадку морского десанта, первыми в годы Вьетнамской войны осознали американцы. Для выполнения этой задачи им приходилось использовать разношерстные средства: корабли-доки перевозили десантные баржи и катера, танкодесантные корабли доставляли тяжелую бронетехнику, сами морпехи находились на транспортных кораблях, а их переброской на побережье занимались узкоспециализированные вертолетоносцы. Процессом состыковки разнородных сил флота в единое целое управляли плавучие штабы.

© U. S. Navy/ Jon Husman /// Универсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1)

Естественно, необходимость держать в составе ВМС пять разных типов кораблей только для высадки морского десанта — слишком дорогое удовольствие даже с учетом огромного военного бюджета США . Кроме того, вся эта армада была уязвимой для огня береговой артиллерии противника. Тот же танкодесантный корабль — достаточно большая и тихоходная боевая единица. Накрыть его для опытного артиллериста — задача несложная. Поэтому универсальный десантный корабль на протяжении всего времени высадки морпехов должен находиться на удалении 25-30 километров от берега — за горизонтом.

В итоге в ВМС США в 1976 году стали поступать УДК типа "Тарава" полным водоизмещением в 40 тысяч тонн. Каждый корабль был способен доставить к месту проведения морской десантной операции экспедиционную батальонную группу морской пехоты (до 1900 человек) с десантно-высадочными средствами на борту и летательными аппаратами для обеспечения воздушного компонента высадки. Именно "Таравы" во многом определили облик всех будущих УДК — и не только американских.

По сути, это легкий авианосец. Корпус "Таравы" выполнен из стали и состоит из восьми палуб. В кормовой части находится подпалубный ангар для вертолетов и самолетов с двумя подъемниками на верхнюю летную палубу. Ниже ангара — доковая камера, в которой предусмотрена полуавтоматическая швартовка десантных плавсредств. Непосредственно перед высадкой док заполняется водой, катера и баржи выходят из носителя уже на плаву и сразу встают на боевой курс. Для ремонта и обслуживания десантных плавсредств на борту есть специальная мастерская.

Ближе к носу от доковой камеры располагаются трюмы для боевой техники и грузов десанта. Танки, БМП и БТР, стоящие на вооружении Корпуса морской пехоты США, передвигаются по кораблю своим ходом по специальным аппарелям. Жилые помещения морпехов — на пятой и шестой палубах. Помимо кубриков, столовых и складов продовольствия, на корабле есть комнаты отдыха, библиотека, буфеты, тренажерный зал — в общем, все необходимое для комфортного проживания.

"Мистрали" и "Уоспы"

Тем не менее УДК "Тарава" — это вчерашний день. Последний корабль такого типа снят с вооружения в 2015 году. Сегодня в составе ВМС США остаются восемь универсальных десантных кораблей типа "Уосп" водоизмещением в 40,5 тысячи тонн каждый, разработанных на основе применявшихся на предшественниках архитектурно-технических решений. "Уосп" берет на борт 1600 морских пехотинцев (помимо 1100 членов экипажа), около 30 транспортных вертолетов CH-46 и с десяток штурмовиков вертикального взлета и посадки Harrier II. В настоящее время "Уоспы" перевооружаются на многофункциональные истребители F-35B и транспортные конвертопланы V-22 Osprey.

© U. S. Navy/ Zachary L. Borden /// Универсальный десантный корабль типа "Уосп" (Wasp)

Им на смену пришел новый тип кораблей — "Америка". Головной и пока единственный в серии УДК USS America водоизмещением в 45,7 тысячи тонн обладает всеми теми же возможностями, что и предшественники, но оборудован современным радиоэлектронным оборудованием и способен транспортировать самую передовую технику. Для высадки экспедиционного батальона "Америка" может взять на борт 40 плавающих БТР AAV7, два десантных катера LCU или более компактные плавсредства — шесть катеров на воздушной подушке LCM-8 или три катера LCAC.

Ближайший соперник США в этой области — Китай. За последние десять лет руководству КНР удалось серьезно подстегнуть программу строительства надводных и подводных кораблей для своих Военно-морских сил. Особое внимание уделялось кораблям для транспортировки больших воинских контингентов с техникой и вооружением на дальние расстояния. В июле прошлого года стало известно о намерениях Пекина основать военную базу в Джибути. К берегам этой страны отправились новейшая десантная платформа MLP 868 Donghaidao и универсальный десантный корабль (УДК) проекта 071 Jinggangshan.

Особый интерес представляет Donghaidao. Кораблями типа MLP (Mobile landing platform — мобильная десантная платформа), помимо КНР, на сегодняшний день располагают только США. Американцы завершили строительство первых единиц в 2013 году — всего на два года раньше китайцев. Пентагон классифицирует корабли типа MLP как экспедиционные мобильные базы, предназначенные для обеспечения крупномасштабных десантных операций на большом расстоянии от дружественной береговой инфраструктуры. Фактически Donghaidao — автономная военно-морская единица, способная создать на вражеском берегу плацдарм для высадки основных сил. Для этого корабль оснащен вместительными трюмами, собственной флотилией десантных катеров, вертолетными площадками, контингентом военнослужащих.

По возможностям с ним сопоставим и УДК Jinggangshan, спущенный на воду в 2010 году. Он предназначен для выполнения сразу четырех разных задач: десантировать на сушу воинские части, принимать вертолеты, быть центром командования и плавучим госпиталем. На корабле могут одновременно располагаться 1000 десантников, четыре вертолета, четыре десантных корабля на воздушной подушке в доке, 20 боевых бронированных машин. По размерам корабли этого класса в китайском флоте уступают только авианосцам.

Не отстает и Франция, построившая с 2004 года пять УДК "Мистраль". Два корабля этого типа, напомним, предназначались для ВМФ России, однако сделка сорвалась по политическим причинам. Эти корабли водоизмещением 32,3 тысячи тонн способны транспортировать четыре десантных катера типа CTM или два катера-катамарана EDAR. В российской "комплектации" французские УДК в состоянии брать на борт до 30 вертолетов Ка-52К и Ка-29, Ка-27М.

Свои универсальные десантные корабли построили Испания (" Хуан Карлос I", водоизмещение — 27 тысяч тонн), Южная Корея ("Токто", 18,8 тысячи тонн), Япония (вертолетоносцы типа "Хюго", 18 тысяч тонн) и ряд других государств. Эти проекты объединяет универсальность: корабли могут и высадить десант вдали от берега, и прикрыть его огнем артиллерии, и обеспечить руководство всем наступлением.

Ожидаемый "Прибой"

В России кораблей такого типа пока нет. Ближайший аналог — БДК проекта 11711. Головной корабль "Иван Грен" водоизмещением пять тысяч тонн вступил в состав Северного флота в июне 2018-го. По транспортным возможностям он значительно скромнее западных аналогов: российские УДК не оборудованы доковой камерой, авиагруппа ограничена всего одним-двумя вертолетами Ка-29, однако десантовместимость составляет до 13 основных боевых танков, до 36 БТР (БМП) и до 300 десантников. Меньше, конечно, чем у американцев, но и боевые задачи у ВМФ России другие.

Ближе всех к западным аналогам — проект УДК Невского проектно-конструкторского бюро "Прибой", впервые представленный в виде макета на форуме "Армия-2015". Эти корабли водоизмещением 24 тысячи тонн могут перевозить до 500 десантников, до 50 единиц боевой техники, а также 16 боевых и транспортных вертолетов. Для высадки десанта предполагается использовать до шести десантных катеров проекта 11770 или проекта 02510.

CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /// Десантный корабль типа «Прибой» на выставке «Армия-2015»

Каким будет перспективный экспедиционный корабль для ВМФ России, пока в деталях не известно, однако понятно, что в нем совместят лучшие наработки отечественных КБ, проектировавших "Грен" и "Прибой".