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«Соколы России» показали бой на истребителях Су-35С 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появилось видео авиашоу пилотажной группы «Соколы России», в ходе которого в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком разыграли воздушный бой с участием тяжелых маневренных истребителей Су-35С.
Кадры опубликовал телеканал «Звезда». Уточняется, что авиашоу приурочено к 100-летию истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в пятницу, 7 декабря.
«Соколы России» — единственная пилотажная группа, которая демонстрирует тактические приемы воздушного боя на боевых истребителях. Во время показа летчики разыграли приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте. Сложность этой программы заключалась в пилотаже на высоте 200 метров и на скоростях (от 500 до 800 километров в час).
Кроме того, «Соколы России» выполнили групповой высший пилотаж в полетном порядке «ромб», состоящем из четырех истребителей, где показали комплекс фигур на минимальных интервалах и дистанциях.
Пилотажную группу возглавил заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев.
Ранее американский военный эксперт Дэйв Маджумдар заявлял, что мощный истребитель российского производства Су-35С хорошо зарекомендовал себя в небе над Сирией и рост популярности самолета среди иностранных покупателей — лишь вопрос времени.
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