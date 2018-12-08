«Соколы России» показали бой на истребителях Су-35С

В Сети появилось видео авиашоу пилотажной группы «Соколы России», в ходе которого в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком разыграли воздушный бой с участием тяжелых маневренных истребителей Су-35С.

Кадры опубликовал телеканал «Звезда» . Уточняется, что авиашоу приурочено к 100-летию истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в пятницу, 7 декабря.

«Соколы России» — единственная пилотажная группа, которая демонстрирует тактические приемы воздушного боя на боевых истребителях. Во время показа летчики разыграли приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте. Сложность этой программы заключалась в пилотаже на высоте 200 метров и на скоростях (от 500 до 800 километров в час).

Кроме того, «Соколы России» выполнили групповой высший пилотаж в полетном порядке «ромб», состоящем из четырех истребителей, где показали комплекс фигур на минимальных интервалах и дистанциях.

Пилотажную группу возглавил заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев