Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля у границ России

Генштабе сообщили о создании сплошного радиолокационного поля у границ РФ . В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал сообщение.

Создание сплошного радиолокационного поля у границ РФ завершено, это гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

"Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что речь идет о применении новых технологий и оборудования.