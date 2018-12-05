В Генштабе рассказали о численности контрактников

"Численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, доведена до 384 тысяч. Это привело к заметному качественному росту боевых возможностей подразделений", — сказал Герасимов.

Он добавил, что увеличение численности военнослужащих по контракту планируется и в дальнейшем.