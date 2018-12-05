В Генштабе рассказали о численности контрактников 

Численность контрактников в Вооруженных Силах России доведена по итогам года до 384 тысяч, это привело к заметному качественному росту боевых возможностей, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, доведена до 384 тысяч. Это привело к заметному качественному росту боевых возможностей подразделений", — сказал Герасимов.
Он добавил, что увеличение численности военнослужащих по контракту планируется и в дальнейшем.