На Кавказе нашли останки более 100 воинов, погибших во время ВОВ

Кабардино-Балкарии и Военнослужащие мотострелковых соединений и воинских частей 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Северной Осетии Ингушетии , обнаружили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в битве за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943), сообщил журналистам начальник пресс-служба ЮВО Вадим Астафьев

"Военнослужащие сводных поисковых отрядов в ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти" осуществили поиски в Кировском районе Северной Осетии, в Майском районе Кабардино-Балкарии и в районе поселка Старый Малгобек в Ингушетии", — сказал он.

Всего в поисках были задействованы около 5 тысяч военнослужащих, которые посменно вели раскопки на территории республик Северного Кавказа. Каждую неделю в поисках принимали участие около 600 человек.

За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, около 2 тысяч гильз различного калибра, 214 пулеметных лент, 126 единиц оружия и его элементов, 86 боеприпасов, 142 предмета быта, а также истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, каски, пуговицы и другие элементы обмундирования и экипировки.

Наибольше количество останков погибших бойцов нашли военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Ими были обнаружены останки 41 красноармейца, которые погибли на рубеже обороны "Эльхотовских ворот".

Одного военнослужащего, погибшего 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону. Останки были опознаны и переданы родственникам в Чувашию. Родные павшего бойца приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.