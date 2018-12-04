Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кавказе нашли останки более 100 воинов, погибших во время ВОВ 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: © Fotolia / Krugloff
Военнослужащие мотострелковых соединений и воинских частей 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, обнаружили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в битве за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943), сообщил журналистам начальник пресс-служба ЮВО Вадим Астафьев.
"Военнослужащие сводных поисковых отрядов в ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти" осуществили поиски в Кировском районе Северной Осетии, в Майском районе Кабардино-Балкарии и в районе поселка Старый Малгобек в Ингушетии", — сказал он.
Всего в поисках были задействованы около 5 тысяч военнослужащих, которые посменно вели раскопки на территории республик Северного Кавказа. Каждую неделю в поисках принимали участие около 600 человек.
За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, около 2 тысяч гильз различного калибра, 214 пулеметных лент, 126 единиц оружия и его элементов, 86 боеприпасов, 142 предмета быта, а также истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, каски, пуговицы и другие элементы обмундирования и экипировки.
Наибольше количество останков погибших бойцов нашли военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Ими были обнаружены останки 41 красноармейца, которые погибли на рубеже обороны "Эльхотовских ворот".
Одного военнослужащего, погибшего 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону. Останки были опознаны и переданы родственникам в Чувашию. Родные павшего бойца приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Вадим Астафьев , Войска , Кабардино-Балкарская Республика , Республика Ингушетия , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, куда «пропали» украинские катера364
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»564
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ680
В США захотели «всеобъемлющего» ответа НАТО на ЧП в Керчи12
«Россияне требуют зарплат, которых не заслуживают»20
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение