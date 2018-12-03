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Руководство ВВС Британии «предало» Лондон и Вашингтон ради F-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 31 минуту назад
Источники в британском министерстве обороны рассказали о споре Королевских ВВС и ВМС Великобритании по вопросу закупки американских истребителей F-35, под угрозой оказались отношения Лондона с Вашингтоном.
Высокопоставленные офицеры Королевских ВВС негласно добиваются того, чтобы в первой партии F-35, которую поставит США, были самолеты не только корабельного, но и наземного базирования, передает RT со ссылкой на Sky News.
Один из источников Sky News, связанный с британским военным флотом, заявил, что у ВВС «нет абсолютно никаких практических оснований получить F-35 типа А» (наземного базирования). Если самолеты F-35 «не могут взлететь с авианосца, их не следует покупать», заявил он.
По словам источника, «ВМС не могут поверить» в то, что ВВС пренебрегают «интересами нации» ради «собственных корыстных целей». Источник назвал сложившуюся ситуацию «абсолютным позором»
Источники Sky News считают, что планы ВВС могут «полностью подорвать» авианосную программу Великобритании.
Кроме того, источники полагают, что разозлятся и США. В 2010 году Лондон в целях экономии приостановил использование авианосцев. Восстановить способность вести военно-морские операции Лондону помогали США.
По мнению источника Sky News, США «считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным управлять авианосцами». Планы Королевских ВВС могут нанести «урон американо-британским отношениям».
Источник полагает, что британские военные возможности будут «полностью дискредитированы», если «британцы явятся на театр боевых действий без готового к бою авианосца», США сочтут такую ситуацию предательством.
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Комментарии1
Министерство обороны , Sky News , Войска , Видео , Оружие , США , Великобритания
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