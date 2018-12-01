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Еще одна страна решила "повторить" опыт Украины
Еще одна страна решила "повторить" опыт Украины

Российские фрегаты провели ночную тренировку в Средиземном море 

РИА Новости + ещё 6 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели ночную светосигнальную тренировку в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
"Корабли Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи в Средиземном море, провели ночное учение по передаче друг другу световых сигналов вместо использования средств связи. В тренировке были задействованы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", — сказал Рулев.
Экипажи кораблей отработали один из элементов скрытности плавания, при котором суда находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Военные обменивались информацией с помощью светосигнальных фонарей.
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