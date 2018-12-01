Российские фрегаты провели ночную тренировку в Средиземном море

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели ночную светосигнальную тренировку в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев

"Корабли Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи в Средиземном море, провели ночное учение по передаче друг другу световых сигналов вместо использования средств связи. В тренировке были задействованы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", — сказал Рулев.

Экипажи кораблей отработали один из элементов скрытности плавания, при котором суда находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Военные обменивались информацией с помощью светосигнальных фонарей.