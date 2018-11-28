Американский самолет опять провел разведку у Керченского пролива

Противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Крыма и Керченского пролива. Он приблизился к берегам российского полуострова на 31 км. Накануне в этом районе был замечен другой американский самолет-разведчик — стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. За день до этого еще один самолет США также разведывал обстановку в Крыму.

Противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. По данным портала PlaneRadar, самолет приблизился к береговой линии Крымского полуострова на 31 км.

Время полета составило 1 час 10 минут. Закончив полет, самолет вернулся на аэродром базирования.

Днем ранее в этом же районе провел разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk. Облетев южный берег Крыма и Керчь , он также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Другой самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря утром понедельника, 26 ноября. Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов по московскому времени и направился в сторону Крыма.

Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии , после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России

Ранее у берегов Крыма произошел инцидент с участием суден украинских ВМС и российских пограничников. 25 ноября у берегов Крыма два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой показан момент столкновения с украинским кораблем показан.

«Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана вышел из строя главный двигатель корабля ВМС Украины и была помята обшивка.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения высказались более 95% населения. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, равно как и суверенитет России над Крымом и его водами.

Кризис в российско-украинских отношениях из-за керченского инцидента привлек к себе внимание на Западе — сложившаяся ситуация «не нравится» президенту США Дональду Трампу и его администрации.

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов об инциденте.

Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.

По мнению госсекретаря Майка Помпео, президентам России и Украины Владимиру Путину Петру Порошенко необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине.

Помпео также впоследствии призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и членов экипажей, а также «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, госсекретарь призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.

Спустя сутки Трамп пригрозил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Отвечая на вопрос, имела ли Россия право на задержание украинских кораблей, Трамп заметил, что он ждет «полного отчета» об инциденте от чиновников Белого дома, курирующих вопросы безопасности.

«Это будет решающим моментом. Может, у нас не будет встречи. Может быть, у нас вообще не будет встречи», — подчеркнул президент США.

Отметим, что Россия считает, что вина за инцидент в Керченском проливе лежит на Украине. В МИД РФ назвали инцидент «провокацией». Впоследствии на допросе в ФСБ украинские моряки признали, что они шли на провокацию осознанно.

Президент России Владимир Путин пока не прокомментировал ситуацию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин выскажется тогда, когда посчитает нужным: «Я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим». Он отметил, что президент «с самого начала этих провокационных действий» получал необходимую информацию от пограничников и прочих ведомств. Сложившаяся ситуация — серьезный вопрос для Путина, добавил представитель Кремля.