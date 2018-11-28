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ЗРС С-400 успешно поразили предполагаемого противника 

RT на русском 2 часа назад
На межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения, в ходе которых зенитчики соединения ПВО Южного военного округа задействовали ракетные системы С-400 «Триумф». Боевые расчёты ЗРС успешно уничтожили восемь низколетящих скоростных целей ракет-мишеней. Также были отработаны смена позиций после ведения учебно-боевых задач, противодействие условным диверсионным группам и преодоление заражённых участков местности. Дальность действия С-400 достигает 400 км, зенитная ракетная система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.
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Войска , Армия , Оружие , Астраханская Область
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