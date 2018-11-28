Израиль готовится к большой войне на двух фронтах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит десятидневные учения с участием военно-воздушных сил, что, как говорят официальные представители оборонного ведомства , должно подготовить военных к полномасштабной войне на двух фронтах — на севере и на юге страны.

Учения предполагают тесное сотрудничество наземных и военно-воздушных сил еврейского государства. Так, предусмотрен сценарий с бомбардировками в непосредственной близости от войск. Бойцы ЦАХАЛ должны тренировать перемещение между разными фронтами и боевыми зонами, а также ведение боевых действий как в «природных», так и в городских районах.

«Эти учения должны отразить передовые возможности и взаимосвязь специальных подразделений при простых и сложных (военных. — News.ru) сценариях», — отмечается в заявлении военного командования, в котором также уточняется, что учения являются шестыми в рамках подготовки бригад, направленной на улучшение боеготовности различных подразделений.

Глава Генштаба Гади Айзенкот, который посетил учения ещё на прошедшей неделе, говорил с командирами войск и обычными солдатами о необходимости увеличить качество сотрудничества между подразделениями.

Ход манёвров и то, как их преподнесло общественному мнению военное руководство Израиля , похоже, служат посланием ливанской «Хезболле» и палестинским организациям ХАМАС и «Исламский джихад» о том, что Израиль готов к возможности полномасштабной войны, говорят наблюдатели. В учениях принимают участие бойцы подразделений Maglan, Egoz и Duvdevan. Подразделение Duvdevan было основано в 1986 году. Оно известно опытом действий в городских операциях, включая аресты, рейды и точечную ликвидацию главарей различных террористических организаций. Элитная разведывательная группа Maglan была сформирована в 1980-х годах для проведения операций в тылу противника. В этом смысле подразделение Egoz, которое, как правило, занимается борьбой с партизанскими отрядами, самое «молодое» — было основано в 2010 году. Привычные для него условия — это пустыня. Несмотря на недавно установившуюся временную тишину в Газе и молчание «Хезболлы», потенциал конфликта как на юге, так и на севере Израиля остаётся достаточно серьёзным.

После конфликта 2006 года военные действия между Израилем и шиитским движением ограничивались периодическими приграничными обстрелами и точечными ударами ВВС ЦАХАЛ по лидерам и военной технике «Хезболлы» на сирийской территории. Таким образом стороны достигли относительно стабильного равновесия, основанного на взаимном сдерживании. Вовлечение ливанского движения в сирийскую войну, с одной стороны, позволило получить опыт проведения классических военных операций, впервые поучаствовать в маневренных наступательных операциях, поддерживаемых артиллерией и авиацией, создать многочисленные лояльные сирийские группы и плацдармы — места компактного проживания шиитов на сирийско-ливанской границе — для скрытной и оперативной инфильтрации групп из Сирии в Ливан и обратно. С другой стороны, участие в боевых действиях с 2012 года и потери оказали негативное влияние на финансовый резерв и на ресурсы «Хезболлы» при её вовсе не запредельных мобилизационных возможностях. Тем не менее, с 2006 года движение значительно усилило свой ракетный потенциал, располагая, по израильским данным, 130 тыс. ракет ближнего и среднего радиуса действия и несколькими сотнями ракет дальнего радиуса, нацеленных на еврейское государство.

Но Израиль, извлекая уроки из второй ливанской войны, пытается снизить долю применения авиации в будущих конфликтах. Власти уже одобрили формирование тактического ракетного подразделения и его соответствующее оснащение, что позволит ЦАХАЛ оперативно реагировать на вызовы и держать под «высокоточным прицелом» всех региональных соседей в радиусе 300 км. План по оснащению подразделения тактическими ракетами дополняет созданную многоуровневую систему противоракетной обороны Израиля, поскольку израильские официальные лица считают, что в течение ближайшего десятилетия ливанское шиитское движение «Хезболла» будет обладать более чем 1000 высокоточными ракетами дальнего радиуса. О больших рисках возможного конфликта свидетельствуют исследовательские данные Jewish Institute for National Security of America’s (JINSA). По словам учёных, в случае гипотетического столкновения израильских сил и боевиков «Хезболлы» последствия могут быть катастрофическими: ливанская группировка обладает беспрецедентными по объёму арсеналами.

Как заявил ранее, отвечая на вопрос News.ru, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, сирийский конфликт сделал «Хезболлу» чрезвычайно опасной. Ливанская группировка, по его словам, приобрела большой опыт, сражаясь в коалициях и маневрируя. Если во время конфликта с Израилем в середине 2000-х годов она демонстрировала умения вести оборонительные операции, которые опирались преимущественно на гражданскую инфраструктуру, то есть на городские ландшафты, то сейчас всё изменилось: бойцы «Хезболлы» приобрели способность «работать» на открытой местности — маневрировать, обеспечивать себя во время передвижения и смены дислокации, собирать разведданные.