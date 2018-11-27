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ФСО предупредила о новых полётах над Кремлём 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Основной этап плановых учений в районе Кремля ФСО проведёт 30 ноября. В тренировках задействуют авиацию.
Как сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, военным предстоит отработать манёвры по пресечению возможных террористических атак, потушить условный пожар, оказать медпомощь.
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем
30 ноября посетителей в Московский Кремль пускать не будут. Попасть в Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровицкие ворота. Кроме того, в районе ограничат движение для транспорта.
22 ноября москвичи обратили внимание на полёты двух вертолетов в центре города. В ФСО объяснили это учениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал тренировки в центре Москвы, писал News.ru.
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Дмитрий Песков , Федеральная служба охраны , Войска , Армия
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