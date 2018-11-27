ФСО предупредила о новых полётах над Кремлём

Основной этап плановых учений в районе Кремля ФСО проведёт 30 ноября. В тренировках задействуют авиацию.

Как сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, военным предстоит отработать манёвры по пресечению возможных террористических атак, потушить условный пожар, оказать медпомощь.

30 ноября посетителей в Московский Кремль пускать не будут. Попасть в Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровицкие ворота. Кроме того, в районе ограничат движение для транспорта.