Во имя паритета. Вступит ли Япония в клуб «авианосных держав»?

"Имеющуюся у нас технику нужно использовать многофункционально", — заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя сообщения в СМИ о возможном переоснащении японского вертолетоносца "Идзумо" в авианосец. Однако еще год назад оборонное ведомство страны подобные сообщения опровергало.

"Авианосные державы"

Великобритания, Индия, Испания, Италия, Китай, Россия, США, Таиланд и К ноябрю 2018 года авианосцами обладало лишь десять стран: Бразилия Франция . При этом авианосцами собственной разработки может похвастаться далеко не каждое из этих государств.

Так, китайский авианосец "Ляонин" — бывший советский "Варяг", индийский "Викрамадитья" — глубоко модернизированный "Адмирал Горшков", тайский "Чакри Нарубет" был сконструирован испанской фирмой Bazan (ныне — Navantia), а бразильский "Сан-Паулу" — бывший французский "Фош".

Больше всего авианосцев у США — 11 единиц. По два — у Китая и Италии. Остальные страны имеют в своем распоряжении по одному авианосцу. Известно также, что Великобритания и Индия в скором времени введут в строй еще по одному кораблю такого типа.

А в августе 2018-го начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников рассказал, что в РФ уже ведутся работы над созданием ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и проектом такого корабля.

"Хюга" и "Идзумо"

У Морских сил самообороны Японии авианосцев нет, но есть четыре вертолетоносца. Точнее — эскадренные миноносцы-вертолетоносцы типа "Хюга" и "Идзумо".

Два вертолетоносца типа "Хюга" — "Хюга" и "Исэ" — были спущены на воду в 2009 и 2011 годах соответственно. Еще два (типа "Идзумо" — "Идзумо" и "Кага") — в 2015 и 2017 годах.

От своих более современных собратьев "Хюга" отличаются меньшими водоизмещением, габаритами и мощностью двигателей. И если на борту вертолетоносца типа "Идзумо" можно разместить до 28 летательных аппаратов, то на "Хюга" — только 18.

Сейчас ни один из четырех вертолетоносцев не годен для размещения истребителей. Однако после работ по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагревание от двигателей самолетов с вертикальной посадкой, и установки трамплинов для взлета с палубы более крупные "Идзумо" смогут де-факто превратиться в авианосцы.

План B

Американский F-35 производства компании Lockheed Martin до недавнего времени оставался единственным в мире стоящим на вооружении истребителем-бомбардировщиком пятого поколения. Лишь в 2017 году к F-35 присоединился китайский J-20.

Самая дорогая модификация этого истребителя-бомбардировщика — F-35B. Предназначена она в первую очередь для нужд ВМФ и отличается возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, что имеет огромное значение для Токио, учитывая малые габариты "Идзумо" (относительно полноценных авианосцев, таких как российский "Адмирал Кузнецов" или американский USS Gerald R. Ford).

На вооружении Сил самообороны Японии уже стоят самолеты F-35А. Еще пять лет назад Токио заказал 42 таких истребителя-бомбардировщика на сумму $10 млрд При этом лишь четыре из них были собраны в США. Остальные собираются по лицензии в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries.

В феврале 2018-го СМИ сообщили о планах Токио приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей к уже заказанным 42. А в ноябре ВВС Японии развернули десять таких самолетов на базе Мисава (север острова Хонсю).

Что касается F-35B, в мае правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) страны уже приняла решение добиваться их закупки у США.

Смена курса

В 1947 году, через два года после поражения Японской империи во Второй мировой войне, в стране появилась новая конституция. Девятая статья этого документа гласит, что Япония "никогда впредь не будет создавать" ни средств войны, ни каких-либо вооруженных сил. Силы самообороны Японии хоть и являются вооруженными силами де-факто, но де-юре это часть полиции.

В последние годы региональные СМИ нередко писали о возрождении в Японии "духа милитаризма". Так, премьер-министр Синдзо Абэ несколько раз направлял ритуальные подношения синтоистскому храму Ясукуни в Токио, в котором хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. Любое упоминание храма, не говоря о его посещении официальными лицами Японии, воспринимается в Китае и Южной Корее как оправдание японской агрессии во Второй мировой войне.

Утвержденный в Японии бюджет на 2018 финансовый год предполагает рекордные расходы на оборону ($45,7 млрд), а в декабре 2017-го бывший министр обороны Ицунори Онодэра заявлял о важности пересмотра "подхода к оснащению боевой техникой исходя из появления новых угроз".

Появление на таком фоне авианосца на вооружении Сил самообороны Японии и истребителей-бомбардировщиков пятого поколения с возможностью вертикальной посадки явно не будет позитивно воспринято соседями по региону, такими как Китай и КНДР.

Особая причина для недовольства появится у Пекина. Как писала газета The Japan Times, F-35B можно будет разместить на самом западном острове Японии — Йонагуни. А он, в свою очередь, находится всего в 150 км от подконтрольных Токио, но оспариваемых Пекином островов Сенкаку (Дяоюйдао).