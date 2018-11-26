Захваченные украинские корабли действовали по заданию СБУ

На одном из украинских кораблей, задержанных пограничниками ФСБ в Керченском проливе, находились два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«На одном из судов было два сотрудника Службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом», — заявил дипломат.

В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН Полянский также пояснил, что территориальные воды, куда вошли корабли Украины, принадлежали России еще до присоединения Крыма в 2014 году. Он назвал действия украинской стороны «грубейшей провокацией», которую сознательно покрывают в ООН . Дипломат отметил, что Совбез обращает внимание только на суверенитет Украины, и призвал относиться к суверенитету России с таким же уважением.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране. Украина не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.