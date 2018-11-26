Американский военный самолет направился к побережью Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V облетел акваторию Черного моря на фоне российско-украинского кризиса в Керченском проливе. Американский разведчик вылетел с базы на острове Крит , после чего провел полет вдоль российского побережья Черного моря. Российские истребители на перехват Boeing не вылетали.

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря утром понедельника, 26 ноября. Об этом сообщает сайт Planetradar.ru.

Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов мск и направился в сторону Крыма . Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии , после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России

Сообщений о том, чтобы российские истребители поднимались на перехват американского разведчика, нет.

Инцидент в двух действиях произошел у берегов Крыма утром воскресенья, 25 ноября. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины вышли из Одессы в направлении Мариуполя

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники, после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан от начала и до конца.

СМИ опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на оригинальном видео слышна нецензурная брань и команды капитана российского корабля.

«Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае, если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в наиболее напряженный момент пограничного конфликта в небо, по свидетельствам очевидцев, были подняты военные самолеты Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» российских ВКС.

Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию у властей Украины. Президент Петр Порошенко потребовал ввести военное положение сроком до 60 суток, что и было одобрено Советом нацбезопасности и обороны Украины. Кроме того, все части и соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. При этом всеобщей мобилизации не планируется.

Порошенко также потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны ФСБ при пересечении российской границы.

Вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН предположил, что из-за грядущих президентских выборов на Украине, стоит ждать и других провокаций.

«Это все выборная агитация и шумиха, не более того. Перед выборами они будут еще устраивать такие провокации, показывая своему народу, какие россияне плохие», — заявил вице-адмирал.

Напомним, еще 6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении украинского военно-морского присутствия на Азовском море. В частности, по данным украинских СМИ, СНБО отдал распоряжение о создании на Азовском море корабельно-катерной группировки ВМСУ.

В рамках этого распоряжения состоялась переброска на Азовское море по суше двух малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 — «Лубны» и «Кременчуг». Кроме того, был анонсирован перевод на Азовское море из Николаева Южной военно-морской базы ВМСУ, сообщает ФАН.