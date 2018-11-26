В ВМФ рассказали о темпах перевооружения российского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о темпах перевооружения российского флота.

По его словам, в 2018 году в состав ВМФ приняты фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», ледокол « Илья Муромец » и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».

На декабрь запланированы испытания фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов», в 2019 году начнутся испытания новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов».

Строятся также малые ракетные корабли проекта 22800. Всего планируется построить 18 кораблей. Головной кораблю проекта 22800 «Ураган» будет принят в состав ВМФ в декабре.

Продолжится строительство патрульных кораблей типа « Василий Быков ».

По итогам 2018 года, ВМФ получит 416 единиц современного вооружения и военной техники: боевые корабли и катера, суда обеспечения, авиатехнику, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы.

В 2019 году в состав флота войдут атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань». Продолжится строительство серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для подводных сил Северного флота, а также серийное строительство для ВМФ не менее 12 единиц новейших дизель-электрических подлодок проекта «Лада».

В общей сложности в 2019 году для ВМФ будет построено около 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.