Украинская армия приведена в полную боевую готовность

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность «полнаяˮ», — заявили в Минобороны

Ранее 26 ноября президент Украины Петр Порошенко анонсировал переход страны на военное положение. Он обратился к депутатам Верховной рады с просьбой одобрить введение этого режима сроком на 60 суток. Он пообещал, что военное положение не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

Позднее украинский лидер заверил, что военное положение «не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины», — отметил он.