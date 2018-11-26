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Украинская армия приведена в полную боевую готовность 

Lenta.ru + ещё 34 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность «полнаяˮ», — заявили в Минобороны.
Ранее 26 ноября президент Украины Петр Порошенко анонсировал переход страны на военное положение. Он обратился к депутатам Верховной рады с просьбой одобрить введение этого режима сроком на 60 суток. Он пообещал, что военное положение не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».
Позднее украинский лидер заверил, что военное положение «не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины», — отметил он.
25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российского статуса Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии».
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Комментарии
Петр Порошенко , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , Верховная Рада , Войска , Армия , В мире , Конфликты , Украина
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