Опубликовано видео перекрытия Керченского пролива

Ранее гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил, что Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

На кадрах видно, как военные катеры и сухогруз перекрыли путь украинским военным кораблям, которые в настоящий момент направляются в сторону Керченского моста.

В воскресенье утром пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила о неправомерном пересечении российской границы тремя кораблями ВМС Украины . Суда опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Спустя несколько часов из порта Бердянск выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

Погранслужба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения незаконных действий. Представители ведомства призвали киевские власти задуматься о последствиях.

"Спектакль для Запада"

"Киев постоянно генерирует поводы для того, чтобы вынудить нашу страну на ответные шаги и тут же заявить об агрессии со стороны России", — отметил Железняк.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что агрессия Киева является частью предвыборной риторики украинских властей. Так, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что президент Украины Петр Порошенко мог дать личное указание на пересечение российской границы, чтобы обеспечить себе поддержку электората.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев августе в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия киевских властей «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов».