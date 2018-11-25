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Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Морские пехотинцы преодолели реку по навесной переправе в полном снаряжении со штатным оружием, поднялись по вертикальной стене и отработали спуск и подъем по крутой наклонной поверхности.
Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
В течение недели разведчики отрабатывали навыки выживания и ведения боевых действий в зимних условиях в горной местности на учебно-тренировочном комплексе горной подготовки Северного флота. Он расположен в Мурманской области недалеко от пункта постоянной дислокации бригады морской пехоты и был создан силами личного состава соединения в соответствии с требованиями по обучению основам альпинизма и преодолению препятствий в горной местности.
Также они испытали на практике новые горные комплекты формы одежды и снаряжения, поступившие на вооружение морской пехоты Северного флота.
В ходе плановых учебных мероприятий, морские пехотинцы преодолевали реку по навесной переправе в полном снаряжении со штатным оружием, осуществляли подъем по вертикальной стене и отрабатывали спуск и подъем по крутой наклонной поверхности скалы при помощи верёвочных перил.
Практические действия в горной местности требуют от личного состава высокой сосредоточенности, хорошей физической и психологической подготовленности. Альпинизм является одним из технически сложных и травмоопасных видов спорта. Особое внимание при выполнении упражнений военнослужащими уделяется правильности использования страховочных систем.
Подготовке альпинистов на Северном флоте уделяется большое внимание. В конце прошлого года недалеко от посёлка морских пехотинцев Спутник был создан полигон для проведения горной подготовки. Кроме того, горная подготовка наряду с воздушно-десантной, огневой, морской десантной и физической подготовкой вошла в комплекс обучения бойцов разведывательных и специальных подразделений морской пехоты, сухопутных и береговых войск, а также отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.
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Войска , Армия , Мурманская Область
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