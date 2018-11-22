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Вертолёты Ми-8 взлетели с площадки возле Кремля
News.ru
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ещё 4
1 час назад
Фото:
Ридус
Комментарии
Очевидцы обратили внимание на два вертолёта, которые поднялись в воздух с территории Кремля и пролетели над центром столицы. Горожане опубликовали фото и видео, на которых видно, что летательные аппараты — военные вертолёты Ми-8.
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