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Вертолёты Ми-8 взлетели с площадки возле Кремля 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Ридус
Очевидцы обратили внимание на два вертолёта, которые поднялись в воздух с территории Кремля и пролетели над центром столицы. Горожане опубликовали фото и видео, на которых видно, что летательные аппараты — военные вертолёты Ми-8.
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Войска , Армия , Оружие
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