Зачем Росгвардии лазерные установки

В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки — наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако как выяснила газета ВЗГЛЯД , реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность.

Росгвардия должна в конце ноября получить две машины «ГАЗель», оснащенные системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ), включающей в себя лазерные излучатели, сообщило в среду РИА Новости . Тендер на них был еще в мае и его выиграло ООО «АСБ Плюс». Стоимость контракта составила 65,2 млн руб. Учитывая, что закупаются всего две машины, можно предположить, что эта закупка пробная. Если СКНВ себя хорошо проявит, не исключены новые поставки.

Как следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок, две машины будут оснащены специальными лазерными излучателями, способными передавать звуковой и два цветовых потока: красный и зеленый. Первый цветовой поток более мощный, второй — менее.

«Световой сигнал, начиная от тонкого луча, который может быть направлен в помещение, чтобы дезориентировать террористов, ну и широкий луч, который может просто ослеплять», — сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Многие восприняли его слова буквально, решив, что речь идет об ослеплении людей. Например, как предположили некоторые медиа, при разгоне массовых акций.

Следует отметить, что об использовании световых эффектов против людей действительно задумывались в различных странах. Впервые попытку ослепить противника предприняла советская армия при штурме Берлина в 1945 году. Тогда на позиции немецких солдат перед ночной атакой были направлены прожекторы. Но «прожекторная атака», как позднее признавал маршал Жуков, имела разве что психологический эффект.

Серьезные же разработки светового оружия, направленного против людей, начались относительно недавно. Так, издание New Atlas cообщило в октябре о том, что в США работают над созданием системы SCUPLS (Scalable Compact Ultra-short Pulse Laser System — Изменяемая компактная ультрокороткая импульсная лазерная система). Она должна вызывать яркую вспышку и звук, аналогичный взрыву шумовой гранаты. Входящий в SCUPLS лазер, кроме того, должен еще и создавать непереносимый жар на коже, не приносящий, тем не менее, никакого вреда. Однако пока эта система находится лишь на уровне проектов.

«Они непригодны для ослепления человека, так как являются плохим источником света, рассеивающимся», — сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что слова Грибанкина неверно истолковали, и никакой речи о применении лазера против людей изначально не шло. Представитель Росгвардии употребил специальный термин «ослеплять», который обозначает лазерную подсветку, который обозначает выведение из строя с помощью лазерной подсветки оптико-электронных систем, рассказал эксперт.

Леонков напомнил, что подобных систем существует довольно много и СКНВ не будет принципиально новым словом в развитии таких технологий. «Если мы говорим о лазерном луче, то он направлен на оптико-электронные системы, в том числе, для обезвреживания снайперов, систем наведения и т.д.», — отметил Леонков. Также можно применять лазеры для обезвреживания дронов. Учитывая, что террористы применяли их для атак российских военных в Сирии, увы, теоретически нельзя исключить возможность повторения подобных атак и на российской территории, добавил собеседник.

Если лазеры использовать против массовых акций не получится, то как насчет звукового сигнала, который также способна передавать СКНВ?

Силовики некоторых стран имеют в своем распоряжении акустическое оружие, которое хорошо известно, и применяется на практике, правда, нельзя сказать, чтоб успешно. Самое известное из такого рода вооружений — американская установка LRAD (Long Range Acoustic Device, то есть акустический прибор с длинным диапазоном) и ее израильский аналог «Цаак» («Вопль»). Установки такого рода способны генерировать шум, аналогичный тому, что исходит от взлетающего реактивного самолета. В интернете иногда высказываются предположения, что акустическое оружие опасно для жизни: мол, оно может спровоцировать панику в толпе или даже как-то сказаться на людях, страдающих нервными или кардиологическими заболеваниями. Однако смертельных случаев от его применения не зафиксировано.

Более того, с акустическими способами разгона агрессивной толпы есть одна проблема. Она состоит в том, что у соответствующих установок есть серьезное ограничение — они действуют только на очень близком расстоянии. LRAD «бьет» всего лишь на десять метров (то есть фактически чтобы разогнать агрессивную толпу, нужно в нее въехать на машине, что при разгоне митинга практически невозможно). Если же человек стоит дальше, защититься от шума можно просто заткнув уши. Так, в частности, и произошло в августе 2014 года, в Сент-Луисе при разгоне массовых беспорядков, последовавших за смертью от полицейской пули чернокожего подростка Майкла Брауна . Как рассказывал CNN свидетель того применения LRAD репортер Майк Тобин,

«никакого эффекта на толпу он не произвел. Он был только громким и надоедал».

СКНВ, закупаемый Росгвардией, также может оказывать акустическое воздействие только в радиусе десяти метров. А это означает, что и звуковая составляющая новой системы абсолютно не предназначена для разгона массовых акций, и не будет эффективен даже как средство последней надежды. Собственно, о том, что СКНВ не предназначен против митингов сказал и сам Валерий Грибанкин. Он подчеркнул, что новое приобретение Росгвардии будет использоваться исключительно в контртеррористических мероприятиях.

При этом стоит отметить, что для защиты от агрессивной толпы у Росгвардии есть более компактные аккустические средства воздействия. В апреле прошлого года у того же ООО «АСБ Плюс» она закупила 50 комплектов системы «Шепот», с дальностью действия один метр. Комплекты сделаны в форме щита и предназначены для остановки нарушителя правопорядка с помощью инфранизкочастотных колебаний.