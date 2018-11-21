Минобороны продлит жизнь «Сатане» 

Министерство обороны РФ собирается увеличить срок эксплуатации ракет «Сатана» и «Тополь-М», способных нести ядерные боеголовки.
Ведомство проводит закрытый аукцион с начальной стоимостью контракта около миллиарда рублей, сообщает сайт Госзакупок. Выполнение работ по модернизации комплексов планируется завершить до 10 ноября 2020 года. Подрядчика должны выбрать до 10 декабря 2018 года.
Ранее News.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с представителями военного ведомства. Глава государства представил доклад о темпах перевооружения российской армии. С начала текущего ВС РФ получили 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотников, 5 кораблей, 250 образцов бронетехники