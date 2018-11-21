Минобороны продлит жизнь «Сатане»

Министерство обороны РФ собирается увеличить срок эксплуатации ракет «Сатана» и «Тополь-М», способных нести ядерные боеголовки.

Ведомство проводит закрытый аукцион с начальной стоимостью контракта около миллиарда рублей, сообщает сайт Госзакупок. Выполнение работ по модернизации комплексов планируется завершить до 10 ноября 2020 года. Подрядчика должны выбрать до 10 декабря 2018 года.