Моряки ВМФ РФ и НАТО «посмотрели друг другу в глаза»

: военный корабль ВМФ России прошел в 25 метрах от кораблей НАТО, а экипажи посмотрели друг на друга

Daily Star (Великобритания) . Но все прошло без инцидентов, а экипажи смогли взглянуть друг другу в глаза. Военный корабль ВМФ России , пересекая Босфор, прошел в 25 метрах от кораблей НАТО . Военные корабли обычно настолько не сближаются, если у них нет «враждебных намерений», говорится в материале. Но все прошло без инцидентов, а экипажи смогли взглянуть друг другу в глаза.

Вернувшись после очередной миссии у берегов Сирии БДК «Орск»прошел мимо трех кораблей НАТО — корабль ВМС Германии «Рейн», а также два ральщика — испансикй «Турия» и французский Эрдемли — направляющихся в Средиземное море.

По словам занимающегося наблюдениями в Босфоре морского эксперта Йорука Ишика (Yörük Işık), который запечатлел эту встречу на фото, российский корабль в сопровождении нескольких турецких судов береговой охраны, прошел мимо кораблей НАТО на расстоянии примерно в 25 метров.

Военные корабли обычно не сближаются настолько близко, если у них нет «враждебных намерений», отметил Ишик, который регулярно следит за кораблями ВМФ РФ в Босфоре, водном проливе на северо-западе Турции . «В открытом море, даже в другой части Босфора, они никогда не подойдут так близко, если не будет враждебных намерений», — сказал он «Дэйли стар».

Учитывая необычные условия в Босфоре, в том числе высокий уровень трафика, сильные ветры и течения, Ишик считает, что близкий проход в «извилистой точке» пролива, вероятно, был «совпадением».

«Это было не специально, но они подошли очень близко. Они были очень близко, как вы можете видеть на фотографиях, около 25 метров», — подчеркнул Ишик.

Когда корабли пересеклись, Ишик сказал, что экипажи России и НАТО смотрели друг на друга, но все прошло без инцидентов.

«Они наблюдали друг за другом, но не более того», — добавил он.

Это были корабли НАТО: вспомогательный корабль ВМС Германии типа «Эльба 404» и два тральщика: «Турия» типа «Сегура» и «Эрдемли» типа «Сирсе».

Ранее в этом месяце большой десантный корабль прошил в сторону Средиземного моря поскольку Владимир Путин продолжает наращивать крупномасштабное присутствие ВМФ у берегов Сирии. Как правило, оснащенный легким вооружением и ракетными установками, корабли проекта 1171 обычно используются для транспортировки танков и бронемашин в Сирию, где Россия продолжает наносить удары по позициям ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.). Российский флот быстро наращивает свои силы в Восточном Средиземноморье, поддерживая в ходе гражданской войны в Сирии Асада.

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» во вторник провели совместные учения в Средиземном море. Экипажи «обнаружили» неопознанные воздушные цели и «отразили» воздушные атаки условного противника в рамках учений.

«В ходе обучения экипаж корабельных боевых станций выявлял и классифицировал цели [совместно] с подразделениями ПВО, уничтожая авиацию условного противника с помощью систем ПВО, размещенных на борту кораблей», — сказал представитель флота Алексей Рулев.

На прошлой неделе источники в ВМФ Великобритании подтвердили, что подводная лодка типа «Трафальгар» водоизмещением четыре с половиной тонны вышла для наблюдения за российскими эсминцами и ракетными кораблями у берегов Сирии.

«В прошлом году Москва объявила о проведении ракетных учений у Кипра и отплыла на своих военных кораблях очень близко к нашей суверенной базе", — сказал высокопоставленный представитель флота. — Это развертывание будет держать их [Россию] под контролем».