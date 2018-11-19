Ещё
Путин призвал усилить армию и флот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал усилить армию и флот без вступления в милитаристскую гонку 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Россия в условиях непростой обстановки на планете обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, практика показывает, что именно так Вооруженные силы страны научились работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины. Блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями", — заявил Путин в понедельник в ходе совещания по военной тематике.
"В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", — подчеркнул президент.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян Разин рассказал о последних днях Евгения Осина В Доминикане погибли молодожены из России
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»403
Стала известна судьба квартиры Осина51
Цекало возмутил россиян12
Старт «Турецкого потока», хитрый ход Украины и другие события дня4
Путин пообещал ответ США за ДРСМД23
Видео
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
07:54
Путин пообещал ответ США за ДРСМД
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
03:39
Эрдоган почтительно обратился к Путину
Политика
02:23
Убивший жену фотограф потребовал части ее наследства
Происшествия
03:15
Японский режиссер назвал русских холодными
Общество
01:43
ЕС вмешается в ситуацию в Азовском море
В мире
01:16
«Дала по физиономии»: ссора Гундаревой и Дорониной
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
03:57
Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение