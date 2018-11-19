Путин призвал усилить армию и флот без вступления в милитаристскую гонку

Россия в условиях непростой обстановки на планете обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, практика показывает, что именно так Вооруженные силы страны научились работать, заявил президент РФ Владимир Путин

"Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины. Блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями", — заявил Путин в понедельник в ходе совещания по военной тематике.

"В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", — подчеркнул президент.