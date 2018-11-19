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Первый антропоморфный российский робот полетит в космос на корабле «Союз»
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Первый антропоморфный российский робот полетит в космос на корабле «Союз» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПЕРВЫЙ АНТРОПОМОРФНЫЙ РОССИЙСКИЙ РОБОТ ПОЛЕТИТ В КОСМОС НА КОРАБЛЕ «СОЮЗ» — ГЕНКОНСТРУКТОР ПИЛОТИРУЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ РФ
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