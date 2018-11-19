Ещё
Первый антропоморфный российский робот полетит в космос на корабле «Союз»
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Первый антропоморфный российский робот полетит в космос на корабле «Союз»
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
РИА НОВОСТИ
. ПЕРВЫЙ АНТРОПОМОРФНЫЙ РОССИЙСКИЙ РОБОТ ПОЛЕТИТ В КОСМОС НА КОРАБЛЕ «СОЮЗ» — ГЕНКОНСТРУКТОР ПИЛОТИРУЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ РФ
Читать ещё •••
Последние новости
США нанесли огненный удар по большой российской иллюзии
В Доминикане погибли молодожены из России
Как будут выглядеть плацкартные вагоны российских поездов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина
40
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
150
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
13
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
35
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
81
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире
Политика
01:03
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
Происшествия
00:53
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
Шоу-бизнес
Другое
01:55
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Украина
В мире
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия
Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
02:09
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
Политика
В мире
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал
Происшествия
02:49
Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
Шоу-бизнес
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение