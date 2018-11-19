Как подлодка «Тюлень» стала самой меткой субмариной русского флота

Рассуждая о революции в Российской империи, историки ещё долго будут ломать копья, споря о том, пошла ли она на пользу государству или нет. Но одно можно сказать точно — многие события и герои тех лихих лет оказались сегодня незаслуженно забыты. Об одном таком историческом персонаже мы и хотели бы рассказать. Это подводная лодка «Тюлень», которой до сих пор принадлежит рекорд по числу побед.

За время службы у судна сменились два капитана — до конца 1915 года оно ходило под командованием старшего лейтенанта Петра Сергеевича Бачманова, а с 1916 года — старшего лейтенанта Михаила Александровича Китицина.

«Тюлень» типа «Морж»

“Тюлень” относится к классу подводных лодок «Морж». Проект разработал выдающийся русский корабельный инженер Иван Григорьевич Бубнов. Строительство судна началось в июне 1911 года, к 1913 году оно было спущено на воду, а в 1915 году оно начало нести службу во флотилии Черноморского флота.

Подлодка была оснащена 12 торпедными аппаратами и двумя артиллерийскими орудиями: до 1916 года — 88-мм немецким орудием, после — 76,2-мм японской пушкой и 57-мм орудием французской фирмы «Гочкис».

Запас хода в 4800 километров подлодке обеспечивали отечественные дизельные моторы, произведенные в Коломне , а также два электромотора.

Первая мировая война

“Тюлень” был принят в состав флота 19 марта 1915 года, однако ещё до этой даты подлодка принимала участие в патрулировании вод Черного моря.

Сразу стоит отметить немаловажную особенность: многие из столкновений с противником происходили не в формате «тайно выследил и торпедировал», а в виде артиллерийской дуэли, в ходе которой подлодка находилась в надводном положении, что для современного морского боя подводных лодок просто немыслимо.

В начале июня 1915 года в районе пролива Босфор судно-ловушка «Дэре», имитировавшее важную цель, было вынуждено выбросится на берег после артиллерийского обстрела с «Тюленя». Через считанные дни он торпедировал немецкий крейсер «Бреслау», который в тот период ходил под турецким флагом и под именем «Мидилли», однако снаряды прошли мимо цели. В конце того же месяца подлодка отправилась в новый поход. В промежуток с 18 по 31 июня в надводном положении «Тюлень» заставил выбросится на берег трехмачтовый парусник и несколько шхун с углем, а потом у острова Кефкен потопил грузовой парусник.

С 1916 года судно перешло под командование командира М. А. Китицина. И именно в этот год экипаж «Тюленя» внес его имя в анналы отечественного подводного флота. Уже к маю моряки подлодки потопили 14 судов и повредили торпедами два судна, одно из которых смогло скрыться, а второе — вооруженный пароход «Ресанет» — выбросилось на берег. Кроме того, в сражении возле острова Кефкен "Тюлень" протаранил как минимум одну турецкую шхуну, отправив ее на дно. А в боевом походе в конце весны моряки смогли захватить и привести в Севастополь двухмачтовый барк «Дернис».

Бой с «Родосто»

Самым знаменитым и героическим сражением «Тюленя» считается бой с транспортным пароходом «Родосто». Случай уникален не только тем, что подлодка вела с судном артиллерийскую дуэль в надводном положении и победила, но и тем, что смогла отбуксировать его в Севастополь.

Столкновение произошло 28 сентября 1916 года. К этому времени «Тюлень» уже четвертый день патрулировал транспортный маршрут доставки угля Стамбул-Зонгулдак. Около 10 вечера наблюдатель заметил крупный корабль, шедший под турецким флагом. Сыграв боевую тревогу, Михаил Китицын вклинился между берегом и судном, чтобы отжать последнее в море, и открыл огонь.

После первых попаданий из 57-мм и 76,2-мм орудий, пароход «Родосто» не сдался, а принял бой. Его вооружение состояло из 57-мм и 88-мм пушек, но ни один из их снарядов не достиг "Тюленя". Как оказалось, офицеры «Родосто» приняли подлодку по силуэту за эсминец, из-за чего неправильно рассчитывали расстояние до нее и пускали свои снаряды со значительным перелетом. Бой продолжался почти час, и в течение этого времени наши моряки в отличие от своих турецких коллег смогли попасть 30 раз, выстрелив 46 раз.

Надо отдать должное упорству турок: когда на пароходе вспыхнул пожар, они продолжили сопротивляться, выпустив дымовую завесу, чтобы под её прикрытием потушить огонь. Но Китицин уже, что называется, поймал удачу за хвост. Он подвел подлодку на расстояние в полкилометра (что по морским меркам — практически в упор) и один за другим всадил оставшиеся семь снарядов прямо в котел. После это судно встало — двигатель был выведен из строя. Под прикрытием дыма капитан и офицеры «Родосто» на шлюпке сбежали на берег, а часть команды «Тюленя» перешла на захваченное судно, потушила пожар, смогла кое-как вернуть ход пароходу и отвела его в Севастополь.

“После громадных усилий инженеру-механику Максимову с помощью машинного кондуктора Георгия Безрукова удалось стронуть рулевую машину и тем, я считаю, он спас приз от уничтожения. После этого я приказал ему самому стоять на руле, а в машину послал с лодки слушателя инженера-механика Чесновицкого”, — писал в своих мемуарах Китицин.

В Первую мировую «Тюлень» пустил на дно 5 турецких пароходов, более 30 парусников и угольных шхун и захватил 3 вражеских судна, из которых «Родосто» стал самым богатым трофеем. Этот рекорд до сих пор не побит.

Конец службы

Однако дальше судьба героического судна складывалась печально. В 1917 году оно ещё принимало участие в походах, но уже не столь активно, а в 1918 году его вместе с Черноморским флотом захватили германские войска. Лодку в строй не пустили, а только подчистую разграбили. Она была тайно восстановлена капитаном 2-го ранга Погорецким, и, когда немцы покинули оккупированный Севастополь, стала принимать участие в сражениях на стороне Белого движения. После 1924 года новый экипаж подлодки передислоцировал ее в Бизерт (город в нынешнем Тунисе), где в 1930 году её распилили на металлолом.