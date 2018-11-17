Ещё
Более 2000 новобранцев пополнят ряды Севфлота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2000 новобранцев пополнят ряды Северного флота 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Около 800 человек уже прибыли в пункт приема и распределения личного состава учебного центра флота.
В ходе осенней призывной кампании нынешнего года более 2300 новобранцев пополнят воинские подразделения Северного флота. Около 800 человек уже прибыли в пункт приема и распределения личного состава учебного центра флота. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
В этом пункте вчерашние призывники проходят военно-врачебную и приемно-техническую комиссии, где в очередной раз проверяется степень годности их к военной службе. Затем новобранцев распределяют по подразделениям флота, при этом обязательно учитывается уровень их образования, склонность к изучению различных видов техники, желание на ней работать, физическая подготовленность и морально-деловые качества.
Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту.
По опыту прошлых призывных кампаний, большинство из прибывших на Северный флот новобранцев изъявляют желание служить на надводных кораблях, в морской авиации, подразделениях морской пехоты береговых войск.
По мнению специалистов приемно-технической комиссии Северного флота, высокая мотивация к службе в частях постоянной готовности обусловлена значительным повышением имиджа Вооруженных сил России в обществе, значительным увеличением денежного довольствия и обеспечением различных социальных гарантий.
Для многих призывников служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот для поступления в высшие учебные заведения или смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения службы.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликованы фото затонувшей подлодки ВМС Аргентины Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования ВДВ «Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО отследили источник помех GPS448
Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария32
Тест на русский менталитет47
В РФ ответили на заявления Киева по Азовскому морю46
Корабли Черноморского флота подняли по тревоге36
Видео
00:46
Петросян необычно отметил развод со Степаненко
Шоу-бизнес
13:20
Тайны Марианской впадины: Земля «пожирает» океаны
Наука и техника Наука
04:33
В «дружбе» с США увидели тяжелые последствия для Украины
Украина В мире
04:03
В НАТО отследили источник помех GPS
Армия Войска
00:42
Воздушный шар с фейерверками взорвался над толпой
Происшествия Азия
00:40
Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР
В мире
00:46
Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария
Политика
00:29
В РФ ответили на заявления Киева по Азовскому морю
Политика
00:29
В Петербурге канатоходец прошел между двумя высотками
Происшествия
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение