Ещё
СМИ: У Аргентины нет техники для поднятия субмарины San Juan
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: У Аргентины нет техники для поднятия субмарины San Juan 

Российская Газета + ещё 79 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Власти Аргентины заявили, что не смогут поднять с морского дна затонувшую год назад подводную лодку San Juan. «У нас нет соответствующей техники. На данный момент все сложно. Вопрос остается октрытым», — сказал министр обороны страны Оскар Агуад.
Он отметил, что сейчас ВМС ждут информацию от компании Ocean Infinity, нашедшей субмарину. Данные передадут судье, которая ведет дело о гибели подлодки. «Если есть виновные, они должны быть наказаны», — добавил министр.
Напомним, дизель-электрическая подводная лодка San Juan исчезла 15 ноября прошлого года во время перехода из порта Ушуая в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Все они погибли.
Спустя год на морском дне у побережья Аргентины был обнаружен объект, который оказался корпусом пропавшей подлодки. Корпус цел, но сильно деформирован вследствии взрыва. Объект находится на глубине 870 метров, сообщает ТАСС.
Российская Газета: последние новости
В Аргентине объявлен траур по морякам с подлодки "Сан-Хуан" Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что значит для России провал саммита АТЭС138
Депутат выпал из окна в Красноярске86
Цекало заподозрили в измене9
Опубликовано последнее сообщение Осина96
«Трамп пошлет танки, но мы прорвемся!»42
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
01:18
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Политика
02:08
Умер Борис Полоскин
Общество
02:06
Лифт рухнул с 95 этажа небоскреба в Чикаго
Происшествия В мире
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:26
«Трамп пошлет танки, но мы прорвемся!»
В мире Статьи
02:01
Цекало заподозрили в измене
Шоу-бизнес
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение