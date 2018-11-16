ВДВ возьмут к себе новые подразделения

Армейская авиация и подразделения ПВО войдут в формирования ВДВ

Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск России , сообщил в пятницу заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе.

На встрече, где присутствовали более 90 представителей военных атташатов 67 государств, Вязников рассказал об истории и развитии Воздушно-десантных войск.

"Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства", — отметил он.

По словам Вязникова, "для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ".