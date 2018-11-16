В ВДВ появится три новых подразделения

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Армейская авиация и подразделения ПВО войдут в формирования ВДВ 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск России, сообщил в пятницу заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе.
На встрече, где присутствовали более 90 представителей военных атташатов 67 государств, Вязников рассказал об истории и развитии Воздушно-десантных войск.
"Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства", — отметил он.
По словам Вязникова, "для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ".
"В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения", — сказал Вязников.
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