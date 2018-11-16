Летчики Су-57 получили новейшие противоперегрузочные костюмы

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, противоперегрузочные костюмы для летчиков истребителя пятого поколения Су-57 переданы военным для проведения завершающей стадии испытаний.

Противоперегрузочный костюм во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот летчика, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.

По словам источника, противоперегрузочные костюмы Су-57 прошли несколько этапов заводских испытаний, после чего были переданы летчикам-испытателям для проведения завершающей стадии тестов — государственных летных испытаний, передает РИА «Новости»

Планируется, что после завершатся последнего этапа испытаний снаряжение пойдет в серию.

По данным другого источника, высотно-компенсирующие костюмы уже переданы военным, полеты в них скоро должны состояться.

Также стало известно, что НПП «Звезда» разработало для Су-57 комплекс средств спасения летчиков, в который входит катапультное кресло.