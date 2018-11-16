Ещё
Летчики Су-57 получили новейшие противоперегрузочные костюмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики Су-57 получили новейшие противоперегрузочные костюмы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, противоперегрузочные костюмы для летчиков истребителя пятого поколения Су-57 переданы военным для проведения завершающей стадии испытаний.
Противоперегрузочный костюм во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот летчика, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.
По словам источника, противоперегрузочные костюмы Су-57 прошли несколько этапов заводских испытаний, после чего были переданы летчикам-испытателям для проведения завершающей стадии тестов — государственных летных испытаний, передает РИА «Новости».
Планируется, что после завершатся последнего этапа испытаний снаряжение пойдет в серию.
По данным другого источника, высотно-компенсирующие костюмы уже переданы военным, полеты в них скоро должны состояться.
Также стало известно, что НПП «Звезда» разработало для Су-57 комплекс средств спасения летчиков, в который входит катапультное кресло.
Ранее главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал, что серийному Су-57 выбрали окрас.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шойгу заявил о росте популярности бренда «Армия России» за границей Пенс сказал, кому принадлежит Южно-Китайское море В Рособоронэкспорте рассказали о превосходстве С-400 над аналогами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ООН приняла резолюцию по Крыму614
Что означает компромисс по Курилам138
МВФ признал Крым частью России210
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала10
Умер Иван Смирнов3
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
00:02
Умер Иван Смирнов
Общество
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение