Шойгу заявил о популярности за рубежом «Армии России»

Шойгу заявил о популярности за рубежом бренда «Армия России»

Бренд "Армия России" стал широко популярен не только в России , но и за рубежом, став новым лицом военной торговли, сказал министр обороны Сергей Шойгу в четверг на торжественном мероприятии в Центральном театре российской армии, посвященном 100-летию военной торговли.

"Военная торговля сегодня приобрела совершенно новое лицо, которое представлено в том числе и новым брендом "Армия России". Одежду под этим брендом носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, что его делала наша военная промышленность", — сказал Шойгу.

Министр отметил, что ему задают вопросы о том, "нельзя ли получить что-то дополнительно" из того, что производится под этим брендом.

"Последний раз это было в Китае", — уточнил министр.

Также глава военного ведомства выразил благодарность сотрудникам военной торговли и ее ветеранам за их труд.

"Тот момент, с которого мы начали отсчитывать возраст военной торговли — знаковый и тяжелый для страны, это самый разгар Гражданской войны, в который появляется решение о создании системы военной торговли. За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты, и на них хорошо сидела форма", — сказал Шойгу.

Отдельную благодарность министр выразил ветеранам военной торговли, которые прошли военные годы.