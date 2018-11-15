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Шойгу заявил о популярности за рубежом «Армии России»
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Шойгу заявил о популярности за рубежом бренда «Армия России» 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бренд "Армия России" стал широко популярен не только в России, но и за рубежом, став новым лицом военной торговли, сказал министр обороны Сергей Шойгу в четверг на торжественном мероприятии в Центральном театре российской армии, посвященном 100-летию военной торговли.
"Военная торговля сегодня приобрела совершенно новое лицо, которое представлено в том числе и новым брендом "Армия России". Одежду под этим брендом носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, что его делала наша военная промышленность", — сказал Шойгу.
Министр отметил, что ему задают вопросы о том, "нельзя ли получить что-то дополнительно" из того, что производится под этим брендом.
"Последний раз это было в Китае", — уточнил министр.
Также глава военного ведомства выразил благодарность сотрудникам военной торговли и ее ветеранам за их труд.
"Тот момент, с которого мы начали отсчитывать возраст военной торговли — знаковый и тяжелый для страны, это самый разгар Гражданской войны, в который появляется решение о создании системы военной торговли. За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты, и на них хорошо сидела форма", — сказал Шойгу.
Отдельную благодарность министр выразил ветеранам военной торговли, которые прошли военные годы.
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