Норвежский фрегат окончательно затонул и попал на видео

Норвежский фрегат Helge Ingstad, 8 ноября столкнувшийся с танкером, окончательно затонул. Об этом сообщила газета Aftenposten.

Боевое судно сползло с мели, на которую его после аварии затащили буксиры, корпус полностью погрузился под воду. Министерство обороны страны пока не сообщало, планируется ли поднимать фрегат со дна и ремонтировать.

Helge Ingstad возвращался со стратегических учений НАТО Trident Juncture, когда столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS в районе Хордаланн. Получив пробоину в правом борту, судно завалилось на бок и стало набирать воду. В результате инцидента пострадали 7 человек. Все 137 членов экипажа военного судна были эвакуированы, никто не погиб.

Учения Trident Juncture 2018 проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это были самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.