Какую слабость обнаружили у российских ВВС?

NI (США): у российских ВВС есть слабое место, которое они не могут с легкостью устранить

Статья автора «Нэшнл Интерест» построена на предположениях, но создает впечатление «расследования». Цитируя две публикации в российских СМИ, автор приходит к выводу, что у военной транспортной авиации России не хватает самолетов, а у тех, что есть, наблюдаются трудности в техническом обслуживании. Не приведены ни доказательства, ни официальные сообщения со стороны представителей России.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин отдает приказы российским ВВС перевозить в Сирию припасы и военнослужащих для оказания поддержки сирийскому режиму, а российским экспедиционным войскам — сохранять его у власти, две статьи, недавно опубликованные в российской прессе, рисуют перед нами картину военной транспортной авиации России, которой не хватает самолетов и которая испытывает серьезные трудности в техническом обслуживании тех самолетов, которые у нее есть.

«Надо признать, что большая часть самолетного парка построена еще во времена СССР или в 90-е, — говорится в статье Олега Фаличева в журнале «Военно-промышленный курьер". — Это устаревшие Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-72, Ан-124 и Ил-76 различных модификаций. Ресурс многих из них почти исчерпан».

В распоряжении России есть около 300 транспортных самолетов, из которых примерно половина — это тактические модели средней и малой дальности, такие как Ан-26, и только около сотни — это тяжелые транспортные самолеты, такие как Ил-76. Между тем в распоряжении США есть около 270 тяжелых транспортных самолетов С-5 и С-17, более 300 тактических транспортных самолетов C-130H и C-130J, а также несколько сотен легких транспортно-пассажирских самолетов, распределенных по различным видам вооруженных сил.

«Огромные размеры американской транспортной авиации объясняются глобальностью задач, стоящих перед ВС США, тем более что все эти задачи решаются за пределами Северной Америки, — пишет Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа в Москве, в своей статье, опубликованной в журнале «Независимое военное обозрение". — У нас такого размаха вроде бы нет, хотя, как показывают события в Сирии, он вполне может рано или поздно появиться».

«России нужна долговременная комплексная программа развития авиации, причем не только военной, но и гражданской, утверждает Фаличев. — Без этого Россия перестанет называться авиационной державой и будет продолжать летать на «Боингах" и „Эрбасах"“.

Но далеко не все разделяют его точку зрения. В блоге Russian Defense Policy, который пишет пожелавший сохранить свое имя в тайне бывший аналитик Министерства обороны США , статья Фаличева названа

»менее чем убедительным «заказным материалом" в поддержку возобновления производства советских тяжелых транспортных самолетов Ан-124 авиационным комплексом имени Ильюшина».

Тем не менее, этот бывший аналитик американского правительства согласен с тем, что у российской транспортной авиации есть серьезные проблемы.

«„Ужасное" — это лучшее слово для описания состояния российской транспортной авиации, — сообщил он изданию National Interest в своем электронном письме. — Ан-124 был создан в то время, когда Москва хотела соперничать с Вашингтоном в странах третьего мира. В целом, Ил-76 оказался более полезным. Он создавался специально для ВДВ, но область его применения оказалась гораздо шире. Ограничения касались только грузов, которые он мог перевозить. Что удивительно, Фаличев почти ничего не сказал об Ил-76МД-90А и Ил-76МДМ — программах, которые, возможно, переживают не лучшие времена. Более того, военно-транспортной авиации России следует задуматься о новом транспортном самолете средней дальности — возможно, Ил-114 или Ил-214 (Ил-276). И создании множества Ил-112В, которые заменят собой Ан-12 и Ан-26».

Все это означает, что восстановление российского военного транспортного флота станет настоящим вызовом, однако этот вызов необходимо будет принять, если Путин хочет сохранить влияние России за пределами ее границ.