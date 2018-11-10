Ещё
США оставили арабскую коалицию без топлива в небе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США прекратят практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции 

РИА Новости + ещё 3 32 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Hassan Ammar
Американская администрация прекратит практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, представители обеих партий потребовали принять подобные меры на фоне возрастающей критики действий Саудовской Аравии в Йемене.
Собеседники издания рассказали, что, по их ожиданиям, официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. По словам некоторых источников, частично этот шаг был вызван улучшением способности ВВС Саудовской Аравии проводить дозаправку самостоятельно.
Газета отмечает, что, согласно американскому минобороны, дозаправка, которую осуществляли самолеты США, составляла только пятую часть всей подобной активности в ходе операции коалиции в Йемене.
Представитель Пентагона заявил изданию, что "проводятся переговоры с партнерами, однако пока нам не о чем объявить".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты настоящие причины ненависти Запада к России139
Винокур отреагировал на скандал с Ефремовым63
Что творят россияне в Финляндии16
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО183
Москвичку в лифте убил бывший полицейский275
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение