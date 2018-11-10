США оставили арабскую коалицию без топлива в небе

Американская администрация прекратит практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, представители обеих партий потребовали принять подобные меры на фоне возрастающей критики действий Саудовской Аравии в Йемене.
Собеседники издания рассказали, что, по их ожиданиям, официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. По словам некоторых источников, частично этот шаг был вызван улучшением способности ВВС Саудовской Аравии проводить дозаправку самостоятельно.
Газета отмечает, что, согласно американскому минобороны, дозаправка, которую осуществляли самолеты США, составляла только пятую часть всей подобной активности в ходе операции коалиции в Йемене.
Представитель Пентагона заявил изданию, что "проводятся переговоры с партнерами, однако пока нам не о чем объявить".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.