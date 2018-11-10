США оставили арабскую коалицию без топлива в небе

США прекратят практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции

По данным газеты, представители обеих партий потребовали принять подобные меры на фоне возрастающей критики действий Саудовской Аравии в Йемене

Собеседники издания рассказали, что, по их ожиданиям, официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. По словам некоторых источников, частично этот шаг был вызван улучшением способности ВВС Саудовской Аравии проводить дозаправку самостоятельно.

Газета отмечает, что, согласно американскому минобороны , дозаправка, которую осуществляли самолеты США, составляла только пятую часть всей подобной активности в ходе операции коалиции в Йемене.

Представитель Пентагона заявил изданию, что "проводятся переговоры с партнерами, однако пока нам не о чем объявить".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.