ВМФ России испугал НАТО даже в полуразобранном состоянии

Россия проводит решительную модернизацию своего военного потенциала, в том числе возможностей ВМФ. Особенно быстрыми темпами идет наращивание и модернизация Северного Флота, и США могут оказаться в Арктике на позиции догоняющих, бьет тревогу норвежское издание Aldri Mer.

Северный флот России регулярно пополняется новыми судами, в том числе и подлодками, все более бесшумными. Россия пытается вдохнуть в свой военно-морской флот новую жизнь. Особенно эффективны ее подводные суда — с ними НАТО поневоле приходится считаться.

«Россия осознала, что в состоянии бросить вызов НАТО в море даже при том, что мощь ее флота и близко не сравнится с советской», — отмечает издание.

Интересно в этой публикации не обычный для западной прессе паникерско-пораженческий тон, когда речь заходит о сравнении военных возможностей НАТО и России, а то, что «славословия» автора Aldri Mer в адрес российской военно-морской мощи диаметрально противоречат собственным российским оценкам состояния ее ВМФ.

Ранее в этом году в авторитетном журнале «Экспорт вооружений» была опубликована статья, в которой показывалось, что программа строительства Военно-морского флота РФ почти полностью провалена — так как ВМФ после введения в 2014 году санкций лишился поставок двигателей, которые производились на Украине и в Германии.

Те эксперты, которые благодушно отмахиваются от этой проблемы, занимают позицию, очень похожую на ту, какую проповедуют все российские высокопоставленные чиновники: в 2030 году мы полетим на Луну, а в 2050-м — на Марс. А что у нас не когда-то в прекрасном далёко, а вот прямо сейчас ничего не работает, так не надо паниковать. Я такую позицию не разделяю. Корабли должны ходить в море сейчас, а не через десять лет, — объяснял «Ридусу» свои опасения автор той статьи, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко.

Контр-адмирал Владимир Богдашин тоже говорил «Ридусу», что России очень ощутимо недостает судостроительного потенциала, который остался на Украине.

Сейчас, учитывая структуру флотов наших стратегических противников и стратегических союзников, основной упор в развитии флота надо делать на атомные подводные лодки. Потому что это самый автономный и самый смертоносный тип судов. Я бы предостерег от увлечения авианесущими крейсерами — потому что такие корабли требуют колоссальной структуры жизнеобеспечения, и они очень уязвимы сами по себе, — сказал он.

С другой стороны, тактические дизельные подлодки имеют очень ограниченный ресурс. Да, с них можно запускать «Калибры», но в любом случае это оружие местного применения. А реальный вес России в мировой политике определяется ее возможностями запустить «Булаву», подчеркивает Богдашин.

Главный вызов России на морском направлении в перспективе представляет тихоокеанское побережье. Потому что именно там сосредоточен центр внимания и США, и Китая. Но зачем нам нагромождать там авианосцы, если атомная подлодка в принципе может запустить «Булаву», не отходя от причального сооружения? — риторически вопрошал контр-адмирал.

В настоящее время в порядке импортозамещения производство дизельных и газотурбинных корабельных двигателей налажено на заводах в Ярославле и Коломне.