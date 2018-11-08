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Россию отчитали за «безрассудное поведение»
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США назвали безрассудным поведение России в воздушном пространстве над Черным морем 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент утверждает, что Россия ведет себя безрассудно в воздушном пространстве над Черным морем, при этом призвав прекратить проведение небезопасных полетов. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.
"Россия повела себя безрассудно в воздушном пространстве над Черным морем. Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", — написала она, прикрепив к записи видео со страницы американского флота, где якобы зафиксировано сближение двух самолетов.
Ранее 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российский истребитель Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Aries" ВМС США и сопровождал его с соблюдением всех необходимых мер безопасности. По данным Минобороны, после того, как самолет-разведчик США изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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