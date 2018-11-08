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Названа главная версия разрывов минометов «Молот»
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Прокуратура Украины назвала главную версию разрывов минометов «Молот» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Следствие считает главной версией разрывов минометов "Молот" на Украине двойное заряжание, закупка некачественных минометов пока не подтвердилась, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В июле минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.
В сентябре генпрокуратура Украины сообщила, что двое военных пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-службы, военная прокуратура расследует уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами представительства министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта по закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".
"Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Кроме этого, государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств министерством обороны Украины.
"Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено. В настоящее время одной из главных причин разрывов минометов "Молот" факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.
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