Названа главная версия разрывов минометов «Молот»

Прокуратура Украины назвала главную версию разрывов минометов «Молот»

Следствие считает главной версией разрывов минометов "Молот" на Украине двойное заряжание, закупка некачественных минометов пока не подтвердилась, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В июле минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.

В сентябре генпрокуратура Украины сообщила, что двое военных пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы, военная прокуратура расследует уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами представительства министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта по закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".

"Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Кроме этого, государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств министерством обороны Украины.

"Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено. В настоящее время одной из главных причин разрывов минометов "Молот" факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.